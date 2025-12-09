Головна Країна Кримінал
На Закарпатті суд виніс вирок неповнолітнім, які зґвалтували 46-річну жінку

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На Закарпатті суд виніс вирок неповнолітнім, які зґвалтували 46-річну жінку
Прокурори довели вину підлітків у зґвалтуванні 46-річної жінки
фото: Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури

Один із затриманих підлітків, ще не досяг віку кримінальної відповідальності

На Закарпатті четверо неповнолітніх хлопців зґвалтували та пограбували 46-річну жінку. Суд виніс вирок винуватцям. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву Закарпатської обласної прокуратури.

Повідомляється, що злочин стався ще у липні 2025 року, коли підлітки віком 13, 14, 16 і 17 років напали на 46-річну перехожу. Близько опівночі, коли постраждала поверталася додому, нападники запропонували їй допомогу, щоб нібито провести до таксі. Вони заманили її у безлюдне місце, вкрали її прикраси, а потім ґвалтували.

«Прокурори Мукачівської окружної прокуратури на чолі з керівником Юрієм Домніцьким довели вину підлітків у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, та грабежі, поєднаному із насильством, учиненому повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групи осіб (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України). Суд призначив двом обвинуваченим покарання у вигляді семи років і одного місяця позбавлення волі кожному. Третьому підсудному, який уже мав судимість – сім років і два місяці ув’язнення», – повідомили у прокуратури.Матеріали щодо одного зі спільників, який не досяг віку кримінальної відповідальності, передано до суду для вирішення питання про поміщення його до спеціалізованого закладу.

Раніше «Главком» писав про те, що Служба безпеки та Національна поліція викрили двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які на замовлення РФ вчиняли підпали на Буковині. За матеріалами справи, фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни.

Також повідомлялося, що суд виніс вирок блогерці з Чернівців, яка під час етеру у соцмережах розкрила координати розташування одного з підрозділів ЗСУ. Потім жінка виклала відеозапис із цією інформацією у мережу.

Теги: кримінал Закарпаття діти зґвалтування

