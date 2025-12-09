На Закарпатті суд виніс вирок неповнолітнім, які зґвалтували 46-річну жінку

Один із затриманих підлітків, ще не досяг віку кримінальної відповідальності

На Закарпатті четверо неповнолітніх хлопців зґвалтували та пограбували 46-річну жінку. Суд виніс вирок винуватцям. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву Закарпатської обласної прокуратури.

Повідомляється, що злочин стався ще у липні 2025 року, коли підлітки віком 13, 14, 16 і 17 років напали на 46-річну перехожу. Близько опівночі, коли постраждала поверталася додому, нападники запропонували їй допомогу, щоб нібито провести до таксі. Вони заманили її у безлюдне місце, вкрали її прикраси, а потім ґвалтували.

«Прокурори Мукачівської окружної прокуратури на чолі з керівником Юрієм Домніцьким довели вину підлітків у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, та грабежі, поєднаному із насильством, учиненому повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групи осіб (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України). Суд призначив двом обвинуваченим покарання у вигляді семи років і одного місяця позбавлення волі кожному. Третьому підсудному, який уже мав судимість – сім років і два місяці ув’язнення», – повідомили у прокуратури.Матеріали щодо одного зі спільників, який не досяг віку кримінальної відповідальності, передано до суду для вирішення питання про поміщення його до спеціалізованого закладу.

