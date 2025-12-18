Головна Київ Новини
Вирішено долю санаторію «Жовтень», через який розгорілася сутичка між ГУР і військовими

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Вирішено долю санаторію «Жовтень», через який розгорілася сутичка між ГУР і військовими
У центрі допомагатимуть цивільним, військовим і членам їхніх родин та проводитимуть програми для дітей
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Центр надаватиме допомогу цивільним, військовим і їхнім родинам, а також стане простором для дитячих програм підтримки

На Київщині створять реабілітаційний центр для звільнених із російського полону, а також родин військовополонених і безвісти зниклих Захисників. Заклад працюватиме на базі санаторію «Жовтень» у Конча-Заспі та надаватиме комплексну психологічну, медичну й соціальну підтримку цивільним, військовослужбовцям і їхнім родинам, зокрема через програми допомоги дітям. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

На базі оздоровчого санаторію, який раніше спеціалізувався на реабілітації пацієнтів після операцій на опорно-руховому апараті та лікуванні ревматологічних захворювань, буде створено центр відновлення для українців, звільнених із російського полону.

Простір функціонуватиме як реабілітаційний майданчик для цивільних, військовослужбовців і членів їхніх родин, а також стане місцем реалізації програм підтримки дітей – зокрема таборів, оздоровлення, навчання та реабілітації.

Як зазначила ініціаторка проєктів підтримки родин Вікторія Цимбалюк, центр допоможе дітям, які переживають втрату або тривалу невизначеність через війну, отримати необхідну психологічну підтримку та стабільність у складний період.

«Наші фахівці з роботи з дітьми допомагають пережити як визначену, так і невизначену втрату. Страх, тривога, нерозуміння війни, відсутність близької людини, відчуття провини, боязнь нового, невпевненість у собі, агресивність чи заперечення – це ті емоції, з якими дитина не повинна залишатися наодинці», – додала Вікторія.

За сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими на території санаторію «Жовтень» у Конча-Заспі планують облаштувати зони відпочинку та модульні будинки з автономним опаленням. У центрі надаватимуть психологічну допомогу та проводитимуть різні види відновлювальної терапії.

Керівниця напрямку роботи з родинами Координаційного штабу, психотерапевтка Наталія Мельник наголосила, що повернення з полону супроводжується фізичними й ментальними травмами, а ефективна реінтеграція потребує комплексної спеціалізованої підтримки із залученням фахівців та членів родин.

До надання допомоги людям із досвідом російського поневолення також долучаться громадські й благодійні організації та міжнародні фонди. Роботу реабілітаційного центру планують розпочати навесні 2027 року.

До слова, між представниками ГУР та військовослужбовцями в/ч А4005 сталося заворушення на території одного із санаторіїв у Кончі-Заспі. ГУР зауважує, що військові облаштувалися там незаконно і хочуть повернути об'єкт.

За словами співрозмовника видання, ввечері 3 грудня представники ГУР МОУ зайшли на територію санаторію та зайняли її, «вибивши ворота та поламавши паркан, здійснюючи стрільбу із вогнепальної зброї у повітря та землю, взяли в полон 10 військовослужбовців в/ч А4005, нанісши суттєві травми». Бійці ГУР полонених відпустили та забарикадувались на території.

«Бійці ГУР відмовилися впускати на територію представників правоохоронних та військових державних органів. До процесу доєднався підрозділ ДБР, який накладав арешт на санкційне майно. На місце події прибув заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Люди, які знаходилися на території санаторію, були там незаконно, а представники розвідки лише виконують відповідні рішення суду», – йдеться у матеріалі.

Джерело стверджує, що поруч із територією знаходились співробітники НПУ, ГУ ВСП, військовий комендант Київської області за місцем розташування в/ч А4005 та представники (керівної ланки) КОВА.

Нагадаємо, що Сумська обласна військова адміністрація створює в Сумах екосистему медичних та соціальних закладів для реабілітації ветеранів, членів їхніх родин та цивільних, які постраждали від війни. У неї увійдуть опіковий та реабілітаційний центри, а також ветеранський хаб.

війна полон Київщина військові навчання тривога дитина

