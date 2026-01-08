Головна Країна Кримінал
На Дніпропетровщині викрито незаконний видобуток мінеральних вод на суму понад 2 млрд грн

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
На Дніпропетровщині викрито незаконний видобуток мінеральних вод на суму понад 2 млрд грн
На Дніпропетровщині повідомлено про підозру посадовцю підприємства
фото: Прокуратура України

Підземні мінеральні води належать до корисних копалин загальнодержавного значення

На Дніпропетровщині посадовцю одного з підприємств повідомили про підозру у незаконному видобутку підземних мінеральних вод без спеціальних дозволів на користування надрами, завдавши державі збитків понад 2 млрд грн. Про це інформує обласна прокуратура у четвер, 8 січня.

«За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури посадовцю одного з підприємств регіону повідомлено про підозру у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення - підземних мінеральних вод (ч. 3 ст. 240 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними джерел, під час зупинення дії спецдозволів на користування надрами підозрюваний організував самовільний видобуток підземних мінеральних вод на території Самарівського району.

Упродовж 2023-2024 років незаконно видобуті природні ресурси використовувалися для продажу мінеральної природної столової води населенню.

Відповідно до висновків проведеної судово інженерно-екологічної експертизи, завдані державі збитки становлять понад 2 млрд грн.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали двох місцевих мешканців за підозрою у вимаганні $35 тисяч «за неправильну поведінку». За даними слідства, інцидент стався під час відпочинку в одному з ресторанів міста Дніпра, де між двома компаніями виник конфлікт.

На Прикарпатті викрили злочинну організацію, яка у 2021-2023 роках привласнила понад 71 млн грн бюджетних коштів у галузі теплопостачання Івано-Франківська. Засновник і кінцевий бенефіціар одного з домінуючих підприємств на ринку, створив низку підконтрольних компаній, отримав для них ліцензії та організував оренду котлів і теплових мереж, що постачали тепло близько 25% мешканців міста.

