На Дніпропетровщині викрито незаконний видобуток мінеральних вод на суму понад 2 млрд грн

Підземні мінеральні води належать до корисних копалин загальнодержавного значення

На Дніпропетровщині посадовцю одного з підприємств повідомили про підозру у незаконному видобутку підземних мінеральних вод без спеціальних дозволів на користування надрами, завдавши державі збитків понад 2 млрд грн. Про це інформує обласна прокуратура у четвер, 8 січня.

«За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури посадовцю одного з підприємств регіону повідомлено про підозру у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення - підземних мінеральних вод (ч. 3 ст. 240 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними джерел, під час зупинення дії спецдозволів на користування надрами підозрюваний організував самовільний видобуток підземних мінеральних вод на території Самарівського району.

Упродовж 2023-2024 років незаконно видобуті природні ресурси використовувалися для продажу мінеральної природної столової води населенню.

Відповідно до висновків проведеної судово інженерно-екологічної експертизи, завдані державі збитки становлять понад 2 млрд грн.

