Перевірка прокурорів з інвалідністю: Кравченко повідомив результати

Кравченко зауважив, що кілька справ щодо прокурорів з інвалідністю вже в суді

Кравченко: Щодо фейкових інвалідностей: я переконаний: одними звільненнями проблема не вирішиться

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що до суду скеровано ще одну справу про фейкову інвалідність прокурора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кравченка в Telegram.

«Довгі роки тема прокурорів із фейковими інвалідностями була табуйованою. Хтось не хотів помічати проблему. Хтось вважав її «дрібною». Хтось користувався можливістю. Моя позиція інша, розібратися і прийняти зважено справедливе рішення. Саме тому одразу після мого призначення усі прокурори зі статусом інвалідності були направлені на комплексну перевірку до КДКП», – йдеться у дописі.

За словами генпрокурора, є вже такі результати:

74 прокурори звільнені з органів прокуратури,

66 – увільнені з адміністративних посад,

290 дисциплінарних проваджень перебувають на розгляді.

Кравченко наголосив: «Щодо фейкових інвалідностей: я переконаний: одними звільненнями проблема не вирішиться. Був злочин, буде і вирок».

Кілька справ, за словами генпрокурора, уже в суді, зокрема щодо заступника керівника Уманської прокуратури та колишнього керівника прокуратури Хмельницької області. Зокрема, ще один прокурор відповідатиме перед судом. «Після восьми років роботи слідчим у Черкасах він у 2019 році звільнився та вступив до Національної академії прокуратури. І паралельно «оформив» собі інвалідність. Швидко, без огляду, без особистої присутності МСЕК встановила йому ІІ групу із «втратою 80% працездатності». П’ять років він незаконно отримував пенсію, перебуваючи на утриманні держави. У вересні всі учасники схеми, і прокурор, і посадовці МСЕК отримали підозри. Тепер суд. І це про чесність, яка починається всередині самої системи», – додав він.

Як повідомлялося, прокурори з різних куточків України, які втратили групи інвалідності після минулорічного МСЕК-скандалу, через суди переграли ситуацію на свою користь. Журналісти відшукали справи, де прокурори-інваліди отримали перемогу над державною установою «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» – структури, яка покликана переглядати групи інвалідності, призначені колишніми МСЕКами і теперішніми експертними командами.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.