У Києві чоловік напав із ножем на перехожого, який заступився за дитину

Потерпілий з вулиці почув як у квартирі чоловік кричить на свою доньку, через що зробив йому зауваження. Порушник, обурений «втручанням у виховний процес», вибіг на вулицю з ножем

У Києві чоловік напав з ножем на перехожого, який заступився за дитину. Про це повідомляє «Главком» із посиланнм на поліцію Києва.

«Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що поблизу багатоповерхівки у Дарницькому районі невідомий з ножем напав на чоловіка. На місці прибув екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, які затримали нападника», – повідомили у поліції.

За даними поліції, нападником виявився 53-річний киянин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці з’ясували, що порушник ввечері у квартирі кричав на свою 14-річну доньку за погану успішність у школі. Його крики з вікна сьомого поверху почув перехожий, який зробив чоловіку зауваження.

Після чого, за словами поліції, зловмисник, обурений «втручанням у виховний процес», вибіг із ножем на вулицю, наздогнав 43-річного киянина та спричинив йому різану рану голови. Медики надали потерпілому допомогу, а слідчі затримали порушника у процесуальному порядку.

Знаряддя злочину, вилучене поліцією фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

За скоєне чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі фото: Національна поліція України/Facebook

Крім того, у відношенні підозрюваного було складено адміністративний матеріал за ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства).

Раніше повідомлялось про схожий випадок, коли агресія була спровокована заступництвом. На Броварщині поліцейські затримали 22-річного хлопця, який під час конфлікту в тамбурі електропотягу «Київ-Волинський – Березань» завдав ножові поранення одному із пасажирів. Як стало відомо, фігурант, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вступив у словесну суперечку з дівчиною. За неї заступився 37-річний чоловік, після чого зловмисник дістав ніж та вдарив опонента в груди. Потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували.