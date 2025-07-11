«Гаманець Януковича» отримав заочну підозру за розкрадання українських надр

Правоохоронці зазначають, що бізнесмен-втікач незаконно вивіз з України копалин на понад 50 млрд грн

За даними слідства, Курченко незаконно експлуатував значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових підприємств та розграбування українських надр на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Український бізнесмен-втікач Сергій Курченко та група російських посадовців отримали заочні підозри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, Курченко привласнив та незаконно експлуатував значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості. Фігуранти справи провели ці оборудки на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей упродовж 2017 – 2021 років. Після «приватизації» підприємств вони незаконно використовували потужності цих комплексів, а також здійснювали видобуток і вивезення корисних копалин, розграбовуючи українські ресурси.

Зазначається, що зловмисники незаконно постачали видобуті копалини до РФ та інших країн. За період з 2017 року у такий спосіб вивезли щонайменше:

вугільної продукції на понад 6 млрд грн;

металопродукції на 47,3 млрд грн;

коксохімічної продукції на понад 1,6 млрд грн.

За даними правоохоронців, також до злочинної групи входять:

заступник міністра економічного розвитку РФ Назаров С.М.;

начальник Департаменту Міністерства економічного розвитку РФ Павлов В.О.

інші громадяни РФ та України, які перейшли на бік ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини: розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Як відомо, Сергій Курченко – український проросійський олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (російською ВЕТЕК), власник та президент ФК «Металіст» (нині розформованого). 19 лютого 2014 року, під час подій Євромайдану, бізнесмен зник із України і переховується від слідства у Москві. Сергій Курченко вважається наближеним до Олександра Януковича, сина поваленого президента України Віктора Януковича, та близьких до нього молодих чиновників, колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема.

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