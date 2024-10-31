Шеф-кухар Ярославський розказав, за скільки його покликав на роботу «гаманець Януковича» Курченко

Шеф-кухар пригадав, що деякий час працював у Росії, але у 2014 році остаточно повернувся до України, коли зрозумів, що тут можна «так само заробляти нормальні гроші»

Володимир Ярославський деякий час працював у Росії, але згодом таки повернувся в Україну

У 2014 році український шеф-кухар і ресторатор Володимир Ярославський отримав пропозицію працювати на Сергія Курченка – скандального підприємця та оліграха з оточення експрезидента-втікача Віктора Януковича. Зарплату пропонували чималу – $9 тис. на місяць. Про це Ярославський розповів в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк.

Шеф-кухар пригадав, що деякий час працював у Росії, але у 2014 році остаточно повернувся до України, коли зрозумів, що тут можна «так само заробляти нормальні гроші». «Чогось от прямо тягнуло додому. Ідеально не можу пояснити, але от хотілося додому. Воно (ідеться про Росію, – «Главком») було чужим», – зізнався шеф-кухар.

Ярославський розповів, що, коли повернувся в Україні у 2014 році, то мав працювати на політиків, яких уже немає в Україні. «Коли я дізнався, на кого я маю працювати, я не вийшов на роботу, відмовився від цього», – сказав ресторатор.

Як виявилося, роботодавцем був Сергій Курченко – скандальний підприємець та оліграх із оточення експрезидента-втікача Віктора Януковича. За роботу Ярославського він запропонував зарплатню $9 тис. на місяць.

На запитання журналістки, чи завжди шеф-кухар мав таку принципову політичну позицію, він відповів: «Не те що принципову, але це йшло в розріз із моїми вподобаннями, і я відмовився від цього, і я щасливий», – наголосив Ярославський.

Як відомо, Сергій Курченко – український проросійський олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (російською ВЕТЕК), власник та президент ФК «Металіст» (нині розформованого). 19 лютого 2014 року, під час подій Євромайдану, бізнесмен зник із України і переховується від слідства у Москві. Сергій Курченко вважається наближеним до Олександра Януковича, сина поваленого президента України Віктора Януковича, та близьких до нього молодих чиновників, колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема.

Нагадаємо, апарат Ради національної безпеки і оборони наймав ТОВ «Боґів» відомого шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка для організації офіційних прийомів іноземних делегацій у форматі робочої вечері від імені секретаря РНБО. Всього таких прийомів у червні та липні 2024 року було два, повідомляв «Главком».