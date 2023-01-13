Що відбувається зараз на Кінбурнській косі: інформація від «Півдня»

У ЗСУ немає інформації про наявність на Кінбурнській косі мирних мешканців

Деокупація Кінбурнської коси ускладнюється, зокрема, погодними умовами. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Окупанти намагаються звідти вести вогонь, але їм постійно заважає наша контрбатарейна робота.

«Оперативна ситуація полягає в тому, що ворог час від часу виїжджає на позиції, звідки проводить обстріли протилежного берега, але залишатися йому там постійно заважає наша контрбатарейна робота. І саме тому ця робота ще не закінчена, оскільки складні погодні умови… Тому очаківцям і мешканцям Куцурубськохї громади треба бути дуже уважними і дослухатися до сигналів повітряної тривоги», – розповіла Гуменюк.

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Гуменюк зазначила, що Кінбурнська коса має географічну особливість. Оскільки це намив в більшості піщаний, тому населені пункти там - це «місця, де ворогу більш менш зручно розташовуватися». Саме тому вони намагаються ці населені пункти використовувати як пункти свого базування.

Крім того, у ЗСУ немає інформації про наявність там мирних мешканців, хоча знають, що окупанти намагалися їх вивезти.

«Вони (росіяни – «Главком») тільки можуть час від часу підтягувати озброєння для проведення бойової роботи і негайно ретируютсья на Лівобережжя, з яким суходолом поєднана Кінбурнська коса", – додала речниця.

Раніше повідомлялося, що на Кінбурнській косі у Миколаївській області продовжуються бойові дії, проте роботу ускладнюють погодні умови.

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Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що окупанти сприймають перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. Вибір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій Косі, якщо ЗСУ розпочнуть контрнаступ на неї.