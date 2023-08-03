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Правоохоронці проводять обшуки в нардепа Дубінського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Правоохоронці проводять обшуки в нардепа Дубінського

Під виглядом лікування батька Дубінський поїхав на відпочинок за кордон

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань проводять обшуки у ще одного народного депутата України, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

СБУ не називає імені нардепа, проте мова ймовірно йде про нардепа Олександра Дубінського.

За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентаря.

Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення.

Правоохоронці проводять обшуки в нардепа Дубінського фото 1
Правоохоронці проводять обшуки в нардепа Дубінського фото 2

Для з’ясування всіх цих обставин і надання правової оцінки діям парламентаря тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Теги: СБУ війна ДБР Олександр Дубінський

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