Іноземець у Харкові втягував жінок у проституцію

Іноземець організовував для туристів з Туреччини секс-тури в Харкові

Злочинну діяльність 24-річного громадянина Республіки Азербайджан припинили співробітники слідчого управління та Управління боротьби з протидії торгівлі людьми ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області. Про це інформує поліція Харківщини. За її даними, чоловік в мережі інтернет створив сайт,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іноземець організовував для туристів з Туреччини секс-тури в Харкові

Злочинну діяльність 24-річного громадянина Республіки Азербайджан припинили співробітники слідчого управління та Управління боротьби з протидії торгівлі людьми ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області. Про це інформує поліція Харківщини.

За її даними, чоловік в мережі інтернет створив сайт, орієнтований на чоловіків з Турецької республіки. На сайті він розміщував пропозиції секс-турів «вихідного дня». Він запрошував іноземців в якості туристів до міста Харкова, щоб відпочити в компанії місцевих жінок.

Зловмисник у розважальних закладах Харкова знайомився із молодими жінками, які перебували в скрутному матеріальному становищі. Він пропонував їм за гроші займатися проституцією та надавати сексуальні послуги туристам.

Протягом 2017 року чоловік в міжнародному аеропорту «Харків» зустрічав іноземців. Він розміщував їх в харківських готелях та забезпечував розважальною програмою, в яку входило надання інтимних послуг жінками за грошову винагороду.

Зловмисник володів різними іноземними мовами – російською, азербайджанською, турецькою та іншими східними мовами, тому під час зайняття сутенерством самостійно спілкувався із клієнтами, встановлював вартість та види сексуальних послуг. Він отримував гроші від потенційних клієнтів, доставляв жінок в номери готелів та виплачував їм заробітну платню.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання зловмисника поліцейські вилучили мобільний пристрій та ноутбук, з яких він адміністрував іноземний інтернет-ресурс та вів переписку з клієнтами та жінками, втягнутими ним в заняття проституцією, а також рекламну продукцію щодо організації секс-турів.

Вказаному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні ряду тяжких злочинів, передбачених ч.2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Київський районний суд міста Харкова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківському слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у розмірі 225 000 гривень.

На теперішній час досудове розслідування триває та встановлюються інші епізоди сутенерства та жінки, втягнуті в заняття проституцією.

Нагадаємо, у Києві сутенери втягували жінок у заняття проституцію.