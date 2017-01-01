У Києві сутенери втягували жінок у заняття проституцію

За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Столична прокуратура направила до Печерського районного суду міста Києва обвинувальний акт відносно шести учасників злочинної групи, які тривалий час займалися втягуванням молодих жінок до зайняття проституцією. Про це інформує прес-служба прокуратури Києва, повідомляє «Главком». «Від злочинних дій вказаної групи постраждало



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За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Столична прокуратура направила до Печерського районного суду міста Києва обвинувальний акт відносно шести учасників злочинної групи, які тривалий час займалися втягуванням молодих жінок до зайняття проституцією.

Про це інформує прес-служба прокуратури Києва, повідомляє «Главком».

«Від злочинних дій вказаної групи постраждало понад 20 жінок. Тих потерпілих, які не погоджувались займатися проституцією, зловмисники катували, принижували та залякували. Крім того, організатором злочинної групи залучалися особи, які вчиняли на цих жінок розбійні напади з метою змусити їх працювати у секс-індустрії», - йдеться у повідомленні. Читайте також Кличко розказав, як учора рятував столицю від ожеледиці Сьогодні, 10:18

Також зазначається, що зловмисників затримано у травні поточного року та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено чорнові записи, «клієнтську базу», комп’ютерну техніку, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські карти, транспортні засоби.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України - примушування до зайняття проституцією із застосуванням насильства, створення та утримання місць розпусти, розбій, відкрите викрадення чужого майна, незаконне позбавлення волі.