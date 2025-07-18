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Інспектор, який в Калуші розганяв дітей біля фонтану пострілами в повітря, отримав смішний штраф

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Інспектор, який в Калуші розганяв дітей біля фонтану пострілами в повітря, отримав смішний штраф
фото: Інформатор

Cвою провину інспектор визнав, пояснивши, що хотів привернути увагу й таким чином зупинити порушення

Калуський міськрайонний суд наклав мінімальне адміністративне стягнення на муніципального інспектора, який на Поливаний понеділок вирішив розігнати дітей біля фонтану пострілом із холостого пістолета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду.

Інцидент трапився близько 16:15 на площі Героїв, біля фонтану. Як виявилося, інспектор намагався розігнати велику групу підлітків, які набирали воду з фонтану й обливалися. Разом із напарником вони зробили дітям зауваження, але ті не відреагували. Тоді чоловік здійснив холостий постріл із пістолета, чим привернув до себе увагу та порушив громадський спокій.

Cвою провину інспектор визнав, пояснивши, що хотів привернути увагу й таким чином зупинити порушення. У суді його визнали винним за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Як покарання, йому призначили штраф у розмірі 51 грн.

Окрім цього інспектор зобов’язаний сплатити ще 605 грн судового збору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному чоловік приїхав забирати дружину з поліції п’яним.

Також у Вінниці поліція покарала водія, який дозволяв пасажирам вилазити у вікна під час руху авто.

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Теги: штраф Івано-Франківськ пістолет діти

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