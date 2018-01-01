  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    Іспанія екстрадувала в Україну винуватця смертельного ДТП

    Чоловік напідпитку вбив людину і сховався в Іспанії
    З Іспанії екстрадовано українця, який скоїв смертельну ДТП в Чернівцях і переховувався від слідства. Про це повідомила прес-служба поліції. Як повідомляється, в листопаді 2014 року в Чернівцях зіткнулися два авто. Один з водіїв загинув, пасажир отримав важкі тілесні ушкодження. Винуватець ДТП був за кермом у стані алкогольного сп'яніння і
    • Сьогодні, 17:27
    • Розсилка

    Чоловік напідпитку вбив людину і сховався в Іспанії

    З Іспанії екстрадовано українця, який скоїв смертельну ДТП в Чернівцях і переховувався від слідства. Про це повідомила прес-служба поліції.

    Як повідомляється, в листопаді 2014 року в Чернівцях зіткнулися два авто. Один з водіїв загинув, пасажир отримав важкі тілесні ушкодження.

    Винуватець ДТП був за кермом у стані алкогольного сп'яніння і перевищив дозволену в місті швидкість руху. Порушник не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем потерпілих.

    Після скоєння аварії водій зник. Його оголосили в міжнародний розшук.

    У квітні 2017 року підозрюваного затримали в Іспанії і помістили в місцеву в'язницю. Його вдалося екстрадувати в Україну.

     Наразі суд Чернівців обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту.

    ДТП суд Іспанія смерть водій Чернівці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ