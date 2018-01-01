Іспанія екстрадувала в Україну винуватця смертельного ДТП

Чоловік напідпитку вбив людину і сховався в Іспанії

З Іспанії екстрадовано українця, який скоїв смертельну ДТП в Чернівцях і переховувався від слідства. Про це повідомила прес-служба поліції. Як повідомляється, в листопаді 2014 року в Чернівцях зіткнулися два авто. Один з водіїв загинув, пасажир отримав важкі тілесні ушкодження. Винуватець ДТП був за кермом у стані алкогольного сп'яніння і



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Чоловік напідпитку вбив людину і сховався в Іспанії

З Іспанії екстрадовано українця, який скоїв смертельну ДТП в Чернівцях і переховувався від слідства. Про це повідомила прес-служба поліції.

Як повідомляється, в листопаді 2014 року в Чернівцях зіткнулися два авто. Один з водіїв загинув, пасажир отримав важкі тілесні ушкодження.

Винуватець ДТП був за кермом у стані алкогольного сп'яніння і перевищив дозволену в місті швидкість руху. Порушник не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем потерпілих.

Після скоєння аварії водій зник. Його оголосили в міжнародний розшук.

У квітні 2017 року підозрюваного затримали в Іспанії і помістили в місцеву в'язницю. Його вдалося екстрадувати в Україну.

Наразі суд Чернівців обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту.