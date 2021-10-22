Їздила п’яною центром Києва. Суд позбавив громадянку Франції прав

Жінка заплатить 17 тис. грн штрафу

Печерський районний суд Києва оштрафував на 17 тис. грн громадянку Франції за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 11 жовтня.

Як випливає з адмінпротоколу управління столичної патрульної поліції, 8 серпня о 5 год. 10 хв. іноземка керувала автівкою Range Rover на вул. Михайла Грушевського у Києві в стані алкогольного сп`яніння. Алкотестер Drager зафіксував 0,46 проміле алкоголю у громадянки Франції.

Порушниця до суду не з’явилася. Однак не завадило столичному суду дослідити матеріали справи і дійти висновків, що в діях іноземки є склад адміністративного правопорушення.

«Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. Суд дійшов до висновку, що з метою виховання правопорушника та запобігання вчинення ним нових правопорушень, необхідним та достатнім є адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік», – наголосив суд.

Як повідомляв «Главком», навесні 2021 року Шевченківський районний суд Києва оштрафував колишнього заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого на 10,2 тис. грн за водіння автомобіля в нетверезому стані. Також на рік відібрав водійські права.

Чиновника спіймали п'яним за кермом і він почав кидатися на поліцейських. Відеозапис, знятий нагрудною камерою одного зі столичних поліцейських 30 грудня 2020 року потрапив у соцмережі.

Кабінет міністрів 21 січня, на позачерговому засіданні, звільнив заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

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