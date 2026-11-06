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«Я офігів, чесно». Клименко вперше прокоментував згадки про себе на плівках НАБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Я офігів, чесно». Клименко вперше прокоментував згадки про себе на плівках НАБУ
Ім’я Ігоря Клименка фігурувало в розмовах учасників масштабної спецоперації НАБУ та САП «Карфаген»
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Секретар РНБО заявив, що на оприлюднених у квітні записах фігурувала спроба його зняти

Колишній міністр внутрішніх справ, а нині секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко прокоментував згадки про себе на плівках у справі «Карфаген». Про це Клименко сказав під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

На запитання, чи стало для нього несподіванкою почути своє прізвище на оприлюднених записах, секретар РНБО відповів: «Я офігів, чесно».

Клименко заявив, що на оприлюднених у квітні записах фігурувала спроба його зняти, однак ця історія не привернула значної уваги. «Хімпром» створили мережу телеграм-каналів і новинних сайтів, де вони публікували всякі фейки, і на плівках чути, де Мексиканець говорить, що там інформація ось вийшла, так давайте на фоні знову на них вийдемо і сторгуємося. Тобто вони використовували такі інформаційні бомби, рознести, щоб посадовців репутаційно підбивати в цьому інформаційному шумі. Це був елемент тиску», – додав він.

Нагадаємо, ім’я Ігоря Клименка фігурувало в розмовах учасників масштабної спецоперації НАБУ та САП «Карфаген». Керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром» Єгор Буркін, відомий під прізвиськом Мексиканець, обговорював можливість підкупу тодішнього міністра внутрішніх справ. Метою було перешкодити внесенню нових хімічних формул наркотичних речовин до переліку заборонених. 

Як відомо, 4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген», учасники якої, за версією слідства, забезпечували безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До її діяльності могли бути причетні посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Серед фігурантів записів журналісти ідентифікували:

  • Андрій Осіпов (Кримінал) – один із ймовірних організаторів злочинної організації.
  • Єгор Буркін (Мексиканець) – якого слідство пов’язує з наркобізнесом і мережею U420.
  • Сергій Дука (Акім) – генерал-майор, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. За версією слідства, забезпечував прикриття з боку спецслужби.
  • Володимир Ценов (Прайс) – посадовець Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, якого пов’язують із прикриттям колцентрів.
  • Олександр Дем’янчук (Консультант) – працівник карного розшуку Київщини, якого слідство пов’язує з передаванням інформації та допомогою виконавцям.
  • Віталій Рибалко (Боксер) – за матеріалами слідства, виконував силові доручення Кримінала. Зокрема, брав участь у побитті людей та інших насильницьких епізодах, пов’язаних із діяльністю злочинної організації.

Загалом до складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

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Теги: Ігор Клименко операція «Карфаген»

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