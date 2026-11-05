«Продажні, мордаті корупціонери»: Ляшко чотири роки тому першим викрив фігуранта справи «Карфаген» генерала Дуку

У 2022 році службовий Lexus із Дукою зіткнувся з автомобілем колишнього нардепа. Ляшко тоді звинуватив співробітників спецслужби у порушенні ПДР

Після затримання першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки в межах операції «Карфаген» у мережі згадали про його участь у резонансній ДТП з колишнім народним депутатом Олегом Ляшком. Аварія сталася у Києві у квітні 2022 року. Відповідне відео почали знову публікувати в соцмережах після резонансного затримання, пише «Главком».

Інцидент стався 28 квітня 2022 року на перехресті вулиць Електриків та Набережно-Рибальської в Києві. Автомобіль, у якому перебував Ляшко, зіткнувся зі службовим броньованим Lexus співробітників СБУ. Як повідомляла «Українська правда», пасажиром службової автівки був Сергій Дука.

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Після зіткнення Ляшко звинуватив водія Lexus у порушенні правил дорожнього руху. За словами колишнього нардепа, автомобіль СБУ проїхав перехрестя на червоне світло з увімкненими проблисковими маячками. У машині Ляшка на той момент перебували військовослужбовці, двоє з них, за його словами, постраждали.

Після аварії між Ляшком та співробітниками спецслужби відбулася емоційна розмова. Колишній нардеп назвав їх «продажними, мордатими корупціонерами». Відео інциденту він опублікував у TikTok.

У СБУ тоді підтвердили факт ДТП за участю службового автомобіля та повідомили про проведення внутрішньої перевірки. У відомстві заявили, що в разі встановлення вини співробітник нестиме відповідальність згідно із законом.

Затримання генерала фото: НАБУ

Варто нагадати, що 4 листопада 2026 року стало відомо про затримання Сергія Дуки детективами НАБУ в межах спецоперації «Карфаген». За даними слідства, учасники злочинної організації систематично передавали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

5 листопада НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам угруповання. Дука, за даними медіа, фігурує у матеріалах справи під псевдонімом «Акім».

Раніше НАБУ також повідомило, що під час обшуків один із високопосадовців СБУ погрожував детективам вогнепальною зброєю та перешкоджав слідчим діям. У медіа припускали, що йшлося саме про Дуку. Офіційного підтвердження його особи в цьому епізоді немає.