КБ «Луч»: Керівництво «Укроборонпрому» викрало й катувало в.о. директора «Спецоборонмаш»

ДП «Спецоборонмаш» передавало врятовані під час російського ракетно-бомбового удару ракети та комплектуючі до ракетних комплексів «Скіф», «Корсар», «Вільха», «Нептун»

Всі ракети та ракетні установки КБ «Луч» були передані Збройним силам України

Конструкторське бюро «Луч» заявляє, що заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Роман Забарчук та начальник управління високоточної зброї Андрій Артюшенко викрали та катували в.о. директора «Спецоборонмашу» Сердюка, примусивши його підписати «показання».

Повідомляється, що 18 березня 2022 року перед входом до ДК «Укроборонпром» співробітниками управління безпеки Концерну були застосовані до Сердюка заходи фізичного впливу, відібрано документи, особисту зброю, нанесено тілесні ушкодження. Більше 8 годин Сердюк проти своєї волі утримувався у приміщенні ДК «Укроборонпром».

«Під час здійснення катувань, керівництво ДК «Укроборонпром» намагалося отримати від Сердюка Д. О. інформацію щодо військових підрозділів, до яких ДП «Спецоборонмаш» передавало врятовані під час російського ракетно-бомбового удару ракети та комплектуючі до ракетних комплексів «Скіф», «Корсар», «Вільха», «Нептун» та інформацію щодо місця перебування ключових співробітників ДП «ДержККБ «Луч» та ДП «Спецоборонмаш». Наслідком катувань стало примушення Сердюка Д. О. підписати «покази» та «звіти», текст яких було складено Забарчуком Р. В. та Артюшенком А. А.», - інформує КБ «Луч».

Конструкторське бюро звертається до Верховного головнокомандувача Збройних сил України – президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора України Ірини Венедіктової, голови Служби безпеки України Івана Баканова з закликом «терміново усунути російських агентів від управління ДК «Укроборонпром» та забезпечити керівникам та ключовим співробітникам військово-промислового комплексу України охорону».

Керівник Благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай повідомив, що мав розмову з керівником «Укроборонпрому» Юрієм Гусєвим.

«Офіційна позиція «Укроборонпрому» в тому, що Сергій Пашинський вкрав ракети КБ «Луч» і кудись заникав. Доповідаю, що це не відповідає дійсності. Всі ракети та установки «Корсар» і «Стугна», а також «Вільха» були передані в ЗСУ і зараз воюють, про що є багаточисельні рапорти, доповіді та відеопідтвердження. Завдяки врятованому зі складів озброєнню, ЗСУ та розрахунки ТРО спалили безліч російської техніки», - написав волонтер.

На його думку, «цю історію просуває ФСБ, бо інакше такі дії пояснити неможливо».

«Вважаю, що оцінку цій історії має дати контррозвідка СБУ», - додав Гай.

Як повідомлялося, проти народного депутата VIII скликання Сергія Пашинського порушено кримінальне провадження за незаконне заволодіння зброєю. Слідчий ДБР Петрухін разом зі спецназом розшукує політика.