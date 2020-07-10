Кіберполіція затримала хакера, що обчищав банківські рахунки підприємств



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Правоохоронці провели 35 обшуків на території чотирьох областей і в Києві Фото: Нацполіція

Злочинна група розсилала вірус на електронні поштові скриньки для отримання доступу до «клієнт-банку»

Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора затримали 30-річного чоловіка, який ґрунтовно підозрюється в організації низки кіберзлочинів.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Кіберполіція встановила, що фігурант створив шкідливе програмне забезпечення. Цей вірус злочинна група розсилала на електронні поштові скриньки для отримання доступу до «клієнт-банку». В подальшому вони відслідковували надходження значних грошових сум на банківські рахунки підприємств. Після цього гроші перерахували на відкриті рахунки спільників.

Упродовж досудового розслідування правоохоронці провели 35 обшуків на території Закарпатської, Київської, Івано-Франківської, Одеської областей та міста Київ. За результатами вилучено речові докази.

Усім фігурантам оголосили підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 2 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Організатор переховувався від правоохоронних органів, уникаючи відповідальності, і його було оголошено у державний розшук.

Затримання підозрюваного відбулося на підставі ухвали суду на Івано-Франківщині. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2,5 млн грн.

Викриття організованої групи хакерів відбулося у березні 2020 року.