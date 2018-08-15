Колишньому столичному високопосадовцю оголосили підозру в розтраті коштів



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Мова йде про екс-першого заступника Деснянської РДА

Слідчі Деснянського управління поліції повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови Деснянської райдержадміністрації у Києві, який допустив розтрату бюджетних коштів на суму понад 1 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Там відзначили, що оголошення підозри відбулося за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3 та за оперативним супроводом УЗЕ у м. Києві.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2016 році вказаний посадовець, виконуючи обов’язки голови Деснянської РДА, прийняв рішення про виділення понад 1 млн. грн. бюджетних коштів на капітальний ремонт об’єктів теплопостачання.

Однак, як з'ясувалося, вказані об'єкти не перебували у віданні райдержадміністрації, а були передані у володіння та користування ПАТ «АК «Київводоканал», і відтак мали ремонтуватись за рахунок вказаного підприємства.

Збитки, нанесені державі діями посадовця, підтверджені висновками судово-економічної експертизи.

За результатами проведеного розслідування зазначеній особі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Досудове розслідування триває.

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