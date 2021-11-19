Вагнергейт. ДБР шукає, хто «злив» журналістці Соколовій секретні документи про спецоперацію

Напередодні відома журналістка опублікувала засекречені документи української розвідки

Державне бюро розслідувань перевіряє джерела витоку документів щодо діяльності спецслужб у затриманні членів ПВК «Вагнера». Напередодні журналістка Яніна Соколова опублікувала документи Міноборони та української розвідки. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У відомстві вказують, що 18 листопада в інтернеті опублікували документи з даними щодо планування та виконання Головним управлінням розвідки Міноборони та Службою безпеки затримання «вагнерівців» в Україні.

ДБР відкрило кримінальну справу за ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу – розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, людиною, якій ці відомості були довірені. У межах розслідування слідчі перевірять автентичність документів та шукатимуть військових, які мали доступ до документів і можуть бути причетні до витоку.

Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років або без нього.

18 листопада журналістка Яніна Соколова опублікувала внутрішні документи Міністерства оборони та української розвідки щодо «вагнерівців». Зокрема, у них ідеться, що дату вильоту найманців, яких за легендою спецслужби «наймали» для роботи, перенесли після рішення вищого воєнно-політичного керівництва України.

Натомість в Офісі президента відповіли, що тепер противники знають найважливіші нюанси того, як розвідники збирали докази винуватості росіян.

Згодом у коментарі ЗМІ Соколова зазначила, що її інформація лише підтверджує розслідування журналістського проєкту Bellingcat та є цінною для суспільства.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексголови Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби, на якого посилається Bellingcat, голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити».

Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом ідеться про те, що «Зеленський брехав» весь час.

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Водночас українські слідчі побоялися допитати Зеленського.

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