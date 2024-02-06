Журналісти проєкту Bihus.Info заявляють про стеження

Аліса Юрченко каже, що стеження – це грандіозне порушення прав людини і втручання у приватне життя та тиск на їхню редакцію

«Ми продовжували помічати шпигунів під офісом»

Журналісти Bihus.Info продовжували фіксувати невідомих осіб, що стежили за ними, під час підготовки матеріалу про прослуховування команди працівниками Служби безпеки України. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявила редакторка та журналістка проєкту Bihus.Info Аліса Юрченко.

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«Ми продовжували помічати шпигунів під офісом. Тобто типові топтуни, які ходили навколо офісної будівлі. Коли ми їх запитували, що вони там роблять, вони не могли чітко відповісти на питання, чого вони заблукали і просто намотують круги навколо офісу. Знову ж таки, машини з фейковими номерними знаками, все це продовжувалось. Можливо, попередні пару днів менше, але до того, поки ще не було зрозуміло, що ми точно виходимо з цим матеріалом, то було активно, так», – розповіла Юрченко.

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Коментуючи встановлені під час розслідування факти стеження за редакцією, вона каже, що це грандіозне порушення прав людини і втручання у приватне життя та тиск на редакцію. Утім, хто саме є замовником цієї справи, у команді поки сказати не можуть.

5 лютого видання Bihus.Info повідомило, що його журналісти ідентифікували тих, хто встановив приховані камери в готельні номери для стеження за редакцією. Камери знімали відпочинок команди в готельному комплексі на Київщині наприкінці грудня 2023 року. За даними журналістського розслідування, це були співробітники Служби безпеки України.

Згідно із заявою СБУ, «протидія організованій наркозлочинності є одним з напрямів діяльності» цієї спецслужби, а операторка Bihus.Info виявилася «серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам». Водночас СБУ відкрила кримінальне провадження згідно зі статтею 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

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Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами «Bihus.Info» під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

Наступного дня Служба безпеки України розпочала розслідування фактів незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info. Журналісти заявили, що до їхнього прослуховування начебто причетні «щонайменше 30 людей».