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Дійшло до суду: на Хмельниччині чоловік вимагав у колишньої гроші, витрачені на неї

Христина Петренко
glavcom.ua
Дійшло до суду: на Хмельниччині чоловік вимагав у колишньої гроші, витрачені на неї
Скільки і за що заборгувала екскохана, чоловік розповідав у текстових і голосових повідомленнях
фото ілюстративне

Чоловік поступово збільшував суму «боргу» і вдавався до погроз

На Хмельниччині судили чоловіка, який погрожував своїй колишній та вимагав у неї гроші, нібито витрачені на неї під час стосунків. Про це інформує пресслужба Хмельницького апеляційного суду.

Обвинуваченим у цій справі є мешканець Кам’янця-Подільського. Після розриву стосунків спершу він вимагав у екскоханої дев'ять тис. грн, але згодом сума зросла до 28 тис. грн. Скільки і за що вона заборгувала, розповідав їй у текстових і голосових повідомленнях. У разі неповернення «боргу» погрожував фізичною розправою, тож жінка звернулась до поліції. 

Чоловіка затримали після того, як потерпіла, під контролем правоохоронців, перерахувала йому на банківську картку 28 000 гривень.

За вимагання, вчинене з погрозою убивства (частина 2 статті 189 Кримінального кодексу України), місцевий суд покарав його чотирма роками позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на 2 роки іспитового строку. На користь потерпілої – стягнув 10 000 гривень моральної шкоди та процесуальні витрати.

Обвинувачений подав апеляційну скаргу з проханням скасувати вирок суду першої інстанції та виправдати його. На його переконання, обвинувачення ґрунтується на припущеннях і його вина не доведена. Мовляв, потерпіла позичила у нього гроші й він просто просив їх повернути, без вимагання й погроз.

На думку апеляційного суду, доводи апелянта необґрунтовані. Зокрема, аналіз даних слідчих дій, свідчить, що він не мав договірних зобов’язань з потерпілою. У розмовах і листуванні жодного разу не просив її повернути борг за договором позики, а йшлося про витрати за період стосунків (на квіти для неї, косметику, салон краси, заправку автівки тощо).

«В процесі численних телефонних погроз та повідомлень потерпілій, саме обвинувачений, а не потерпіла виступав ініціатором розмов, призначав зустрічі та висував вимоги, давав вказівки про передачу коштів, встановлював строки зустрічей та надалі отримав кошти. (…) Відповідно до зафіксованих розмов потерпіла не умовляє обвинуваченого, не переконує, щоб він отримав кошти, не впливають на нього в інший спосіб», – зазначив апеляційний суд.

Раніше повідомлялось, що на Хмельниччині вітчим металевим прутом зламав щелепу 12-річному пасинку.

Нагадаємо, російський суд заарештував подружжя за листівки українською мовою. Їх звинувачують у закликах до тероризму. 

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Теги: Хмельниччина суд вирок гроші

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