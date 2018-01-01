Луценко не виключає, що убивця Ноздровської мав спільника

Причетність Россошанського до вбивства підтверджуються доказами

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Юрій Россошанський, який підозрюється в убивстві юристки Ірини Ноздровської, міг мати спільника. Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Сєгодня». «Для мене залишається питанням, чи був убивця один. Неправда, що фізичний стан підозрюваного не давав йому можливості перенести труп



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Юрій Россошанський на засіданні суду

Причетність Россошанського до вбивства підтверджуються доказами

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Юрій Россошанський, який підозрюється в убивстві юристки Ірини Ноздровської, міг мати спільника. Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Сєгодня».

«Для мене залишається питанням, чи був убивця один. Неправда, що фізичний стан підозрюваного не давав йому можливості перенести труп одному. Але все ж ми розробляємо версію, що там був хтось ще. Тим більше що під іншими нігтями загиблої є сліди ще ДНК, чию приналежність встановлюємо (окрім ДНК Юрія Россошанського – ред.)», - сказав генпрокурор.

Луценко відзначив, що причетність Россошанського до вбивства підтверджуються доказами.

«Один з фактів в тому, що під нігтями вбитої на правій руці були сліди ДНК іншої особистості. І ці сліди збігаються з ДНК нинішнього підозрюваного (Юрія Россошанського – ред.). А у нього на лобі сліди, ідентичні тим, які залишені нігтями людської руки. Факт другий - знайдений ніж, по суті, садова заточка, на якому є сліди ДНК жертви», - зауважив він.

Генпрокурор також зазначив, що сам підозрюваний розповів і показав все, що сталося.

Нагадаємо, дочка убитої під Києвом юристки Ірини Ноздровської Анастасія заявила про погрози у соцмережах з фейкових акаунтів.