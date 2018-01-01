Донька убитої юристки Ноздровської заявила про погрози

Донька Ноздровської подала заяву про погрози у правоохоронні органи

Дочка убитої під Києвом юристки Ірини Ноздровської Анастасія заявила про погрози у соцмережах з фейкових акаунтів. Про це повідомляє «УНІАН». «Мені постійно пишуть у коментарі, в особисті повідомлення: «ти хочеш до матусі?», «тобі, собаці, сказали, як поводитись, що потрібно говорити, а ти каламутиш



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Донька Ноздровської

Донька Ноздровської подала заяву про погрози у правоохоронні органи

Дочка убитої під Києвом юристки Ірини Ноздровської Анастасія заявила про погрози у соцмережах з фейкових акаунтів.

Про це повідомляє «УНІАН».

«Мені постійно пишуть у коментарі, в особисті повідомлення: «ти хочеш до матусі?», «тобі, собаці, сказали, як поводитись, що потрібно говорити, а ти каламутиш воду». Такого роду погрози мені лунають постійно від різних людей. А коли я заходжу на сторінки цих людей, то виявляється, що це звичайні фейки. Тобто сторінки навмисно створюються, щоб отак залякувати мене», – розповіла Ноздровська.

За словами дівчини, вона подала заяву про це у правоохоронні органи. Крім того вона сказала, що її родині призначили державну охорону.

18 січня в Апеляційному суді Київщини відбулося засідання, де розглядалося оскарження арешту підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Суд залишив під вартою до 8 березня підозрюваного у вбивстві Юрія Россошанського.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі.

Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

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