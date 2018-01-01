Донька убитої юристки Ноздровської заявила про погрози
- Сьогодні, 21:14
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Донька Ноздровської подала заяву про погрози у правоохоронні органи
Дочка убитої під Києвом юристки Ірини Ноздровської Анастасія заявила про погрози у соцмережах з фейкових акаунтів.
Про це повідомляє «УНІАН».
«Мені постійно пишуть у коментарі, в особисті повідомлення: «ти хочеш до матусі?», «тобі, собаці, сказали, як поводитись, що потрібно говорити, а ти каламутиш воду». Такого роду погрози мені лунають постійно від різних людей. А коли я заходжу на сторінки цих людей, то виявляється, що це звичайні фейки. Тобто сторінки навмисно створюються, щоб отак залякувати мене», – розповіла Ноздровська.
За словами дівчини, вона подала заяву про це у правоохоронні органи. Крім того вона сказала, що її родині призначили державну охорону.
18 січня в Апеляційному суді Київщини відбулося засідання, де розглядалося оскарження арешту підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Суд залишив під вартою до 8 березня підозрюваного у вбивстві Юрія Россошанського.
Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
Підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі.
Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський
Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.
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