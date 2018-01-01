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    Донька убитої юристки Ноздровської заявила про погрози

    Донька Ноздровської подала заяву про погрози у правоохоронні органи
    Дочка убитої під Києвом юристки Ірини Ноздровської Анастасія заявила про погрози у соцмережах з фейкових акаунтів. Про це повідомляє «УНІАН». «Мені постійно пишуть у коментарі, в особисті повідомлення: «ти хочеш до матусі?», «тобі, собаці, сказали, як поводитись, що потрібно говорити, а ти каламутиш
    • Сьогодні, 21:14
    • Розсилка
    <span>Донька Ноздровської</span>
    Донька Ноздровської

    Донька Ноздровської подала заяву про погрози у правоохоронні органи

    Дочка убитої під Києвом юристки Ірини Ноздровської Анастасія заявила про погрози у соцмережах з фейкових акаунтів.

    Про це повідомляє «УНІАН».

    «Мені постійно пишуть у коментарі, в особисті повідомлення: «ти хочеш до матусі?», «тобі, собаці, сказали, як поводитись, що потрібно говорити, а ти каламутиш воду». Такого роду погрози мені лунають постійно від різних людей. А коли я заходжу на сторінки цих людей, то виявляється, що це звичайні фейки. Тобто сторінки навмисно створюються, щоб отак залякувати мене», – розповіла Ноздровська.

    За словами дівчини, вона подала заяву про це у правоохоронні органи. Крім того вона сказала, що її родині призначили державну охорону.

    18 січня в Апеляційному суді Київщини відбулося засідання, де розглядалося оскарження арешту підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Суд залишив під вартою до 8 березня підозрюваного у вбивстві Юрія Россошанського.

    Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави

    Підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі.

    Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

    Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Читайте матеріал «Главкома» Вбивство Ірини Ноздровської. Усі подробиці

    суд кримінал вбивство Київщина Ірина Ноздровська
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