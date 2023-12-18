Біля Львова сталася масштабна ДТП: заблоковано рух трасою Київ-Чоп

Патрульні організували об'їзд через село Пасіки-Зубрицькі та село Підбірці

Увечері 18 грудня сталася масштабна аварія на трасі Київ-Чоп неподалік Львова, де зіштовхнулись два легковики та вантажівка. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

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«На 546 кілометрі автодороги Київ - Чоп неподалік села Бережани у зв'язку з ДТП з потерпілими, рух обома смугами заблоковано», – сказано у повідомленні.

За даними поліції, на місці події працюють усі необхідні служби. Також варто врахувати, що через це діють обмеження в русі авто.

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Закрема патрульні організували об'їзд через село Пасіки-Зубрицькі та село Підбірці.

Раніше повідомлялося, що у Львові внаслідок наїзду маршрутного автобуса поблизу залізничного вокзалу загинув 35-річний прокурор.

У Львівській обласній прокуратурі назвали ім’я загиблого прокурора – це Святослав Проць. Він обіймав посаду заступника начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури.

Проць пропрацював в органах прокуратури 11 років. Без чоловіка та батька залишилась дружина та маленька донечка.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом трагічної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області. Через зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо людей, троє з яких військовослужбовці.