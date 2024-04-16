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Правоохоронці затримали колишнього керівника Чернівецької митниці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Правоохоронці затримали колишнього керівника Чернівецької митниці
Зловмисники заподіяли державі майже 290 млн грн збитків
фото: Facebook/САП

Учасники організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» високоліквідних товарів з Туреччини

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, до якої входили підприємці з Чернівців та службові особи Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради. Їхні дії з мінімізації митних платежів за схемою так званого «сірого» імпорту заподіяли державі майже 290 млн грн збитків. Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Як встановило слідство, учасники організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, деревинностружкова плита, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

Учасники організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» високоліквідних товарів з Туреччини, оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття зі значно меншою митною вартістю
Учасники організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» високоліквідних товарів з Туреччини, оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття зі значно меншою митною вартістю
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

«За останньою схемою, службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост «Чернівці» для завершення оформлення та сплати занижених платежів», – йдеться в повідомленні.  

Наразі підозрюються 11 учасників злочинної організації: троє службовців Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб. Їх дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України. Одного співорганізатора злочинної організації та чотирьох учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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Здобуття низки доказів і встановлення збитків у справі стало можливим завдяки співпраці із компетентним органам Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини. Тривають слідчі дії з метою встановлення всього кола учасників злочинної організації.

Нагадаємо, правоохоронці затримали трьох високопосадовців регіональних митниць, які обклали «даниною» українських імпортерів зарубіжної продукції. За даними відомства, фігуранти обклали «даниною» українських підприємців, які займаються імпортом зарубіжної продукції на територію нашої держави.

До слова, Митна служба під час контролю міжнародних поштових відправлень виявила п’ять ікон кінця ХІХ – початку XX століття, які прямували за межі України – з Кропивницького до США.

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Теги: НАБУ САП митниця торгівля Чернівці

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