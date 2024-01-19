Справа Гринкевича: суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам
Трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ взяли під варту
18 січня Печерський районний суд у Києві обрав запобіжні заходи трьом із 5-ти фігурантів у справі Гринкевича про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена. Про це повідомляє речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, передає «Українська правда».
«У четвер суд обирає запобіжний захід трьом фігурантам справи, щодо першого з них судом ухвалено рішення про арешт на два місяці (до 16 березня) із альтернативою застави в 500 001 528 грн», – повідомила Максимець.
За даними видання, йдеться про Андрія Колотила.
За клопотанням Офісу генерального прокурора другому фігуранту кримінального провадження щодо поставки неякісного одягу для ЗСУ суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із тим же розміром застави – 500 001 528 грн. За даними «Української правди», йдеться про Володимира Тимківа.
Пізніше суд арештував третього підозрюваного у цій справі (Кузьмінський – ред.) на 2 місяці із аналогічною заставою в пів мільярда.
Раніше повідомлялося, що до Печерського районного суду Києва прокуратура подала клопотання про обрання запобіжних заходів трьом підозрюваним у справі про поставку неякісного одягу для Збройних сил України на суму 1 млрд грн.
Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.
Згодом ДБР оголосило в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.
Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.
Також на виконання запиту Державного бюро розслідувань Нацагентство виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю.
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