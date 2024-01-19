Справа Гринкевича: суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам

Трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ взяли під варту

18 січня Печерський районний суд у Києві обрав запобіжні заходи трьом із 5-ти фігурантів у справі Гринкевича про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена. Про це повідомляє речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, передає «Українська правда».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У четвер суд обирає запобіжний захід трьом фігурантам справи, щодо першого з них судом ухвалено рішення про арешт на два місяці (до 16 березня) із альтернативою застави в 500 001 528 грн», – повідомила Максимець.

За даними видання, йдеться про Андрія Колотила.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За клопотанням Офісу генерального прокурора другому фігуранту кримінального провадження щодо поставки неякісного одягу для ЗСУ суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із тим же розміром застави – 500 001 528 грн. За даними «Української правди», йдеться про Володимира Тимківа.

Пізніше суд арештував третього підозрюваного у цій справі (Кузьмінський – ред.) на 2 місяці із аналогічною заставою в пів мільярда.

Раніше повідомлялося, що до Печерського районного суду Києва прокуратура подала клопотання про обрання запобіжних заходів трьом підозрюваним у справі про поставку неякісного одягу для Збройних сил України на суму 1 млрд грн.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Також на виконання запиту Державного бюро розслідувань Нацагентство виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю.