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Справа Гринкевича: суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам

Діана Гасюк
glavcom.ua
Справа Гринкевича: суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам
Суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам справи Гринкевичів
фото: «Суспільне»

Трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ взяли під варту

18 січня Печерський районний суд у Києві обрав запобіжні заходи трьом із 5-ти фігурантів у справі Гринкевича про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України львівського бізнесмена. Про це повідомляє речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, передає «Українська правда».

«У четвер суд обирає запобіжний захід трьом фігурантам справи, щодо першого з них судом ухвалено рішення про арешт на два місяці (до 16 березня) із альтернативою застави в 500 001 528 грн», – повідомила Максимець.

За даними видання, йдеться про Андрія Колотила. 

За клопотанням Офісу генерального прокурора другому фігуранту кримінального провадження щодо поставки неякісного одягу для ЗСУ суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із тим же розміром застави – 500 001 528 грн. За даними «Української правди», йдеться про Володимира Тимківа.

Пізніше суд арештував третього підозрюваного у цій справі (Кузьмінський – ред.) на 2 місяці із аналогічною заставою в пів мільярда.

Раніше повідомлялося, що до Печерського районного суду Києва прокуратура подала клопотання про обрання запобіжних заходів трьом підозрюваним у справі про поставку неякісного одягу для Збройних сил України на суму 1 млрд грн. 

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Згодом ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Також на виконання запиту Державного бюро розслідувань Нацагентство виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю. 

Читайте також: Гринкевичі. Династія, про яку говорить вся Україна
Теги: Гринкевич розшук майно благодійність Українська правда прокурор арешт гроші

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