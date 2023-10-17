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Чому митрополит Павло не потикає носа до Лаври? Пояснення адвоката

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чому митрополит Павло не потикає носа до Лаври? Пояснення адвоката
Суд зобов’язав митрополита утримуватися від спілкування зі свідками у справі
фото з відкритих джерел

Із моменту оголошення підозри митрополит Павло не звершував богослужінь у Києво-Печерської лаврі, але кілька разів заїжджав до неї після судових засідань

Екснамісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Вишгородський та Чорнобильський Павло Лебідь, якому загрожує позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна, самостійно обмежив своє спілкування з представниками Лаври, розповів «Главкому» його адвокат Микита Чекман.

«Треба наголосити, що суд поклав на митрополита обов’язки – утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Частина з них теоретично може перебувати у Лаврі. Тому владика свідомо обмежив своє спілкування з представниками Лаври», – роз’яснив Чекман.

За словами адвоката, з моменту оголошення підозри митрополит Павло не звершував богослужінь у Києво-Печерської лаврі, але кілька разів заїжджав до неї після судових засідань та був присутній на трапезі з братією.

У кількох судових засіданнях прокурори добивалися введення заборони підозрюваному митрополиту відвідувати Свято-Успенську Києво-Печерську лавру. Мовляв, екснамісник Павло має величезний вплив на свідомість вірян. Проте Феміда вважала, що сторона обвинувачення не довела необхідності покладання на митрополита Павла додаткового обов’язку у вигляді заборони відвідувати Лавру.

Зазначимо, після внесення застави у розмірі 33,3 млн грн і виходу на волю за владикою закріплено низку обов’язків. По-перше, він носить електронний браслет. По-друге, не залишає село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого. По-третє, не спілкується зі свідками та потерпілими у справі. По-четверте, прибуває до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою.

Нагадаємо, у розпорядження «Главкома» потрапив повний перелік рухомого і нерухомого майна митрополита Павла. Орієнтовна вартість пожитків підозрюваного церковника може вразити не лише аскетичних монахів з Лаври, а й пересічного українця. 

Також «Главком» писав, що у списку нардепів, які вимагають розгляду законопроєктів про заборону УПЦ МП, відсутні прізвища лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, голови «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка, «слуги» Артема Культенка, Артема Дмитрука, Павла Халімона, Олександра Дубінського та Максима Бужанського.

Читайте також: Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
Теги: Московська церква в Україні адвокат Києво-Печерська лавра

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