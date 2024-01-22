Бюрократія теж убиває. Що треба знати родинам загиблих захисників, аби отримати виплату

Родини загиблих скаржаться на проблеми з отриманням передбаченої законом одноразової грошової допомоги

Сім’я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію — одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Це право забезпечує постанова Кабміну №168 від 28 лютого 2022 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проте реалізувати це право – вкрай складне завдання для родин, убитих горем. Соцмережі наповнені повідомленнями, в яких рідні полеглих захисників просять про правову допомогу, бо процедури отримання грошових виплат настільки складні, що часом їх виконати складно.

Зневіра і відчай. Дружина полеглого захисника України публічно просить про правову допомогу

«Главком» звернувся до війського адвоката з прохання прокоментувати ситуацію. І дати ключові поради людям, які мають право на отримання таких виплат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дійсно, сьогодні існують складнощі з оформленням одноразової грошової допомоги у разі загибелі у разі загибелі (смерті) військовослужбовців (далі – ОГД).

Однак вони повʼязані з тим, що члени сімʼї не завжди розуміють, що потрібно робити, а деякі посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в свою чергу також не достатньо обізнані в процесі оформлення документів для ОГД.

Але все досить просто, коли знати, якими документами керуватися. Є три документи, які необхідно подивитися, вони містять відповіді на більшість питань:

постанова уряду від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» (п. 2); Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (ст. 16-1); Наказ Міністерства оборони України від 25.01. 2023 року № 45 «Порядок і умови призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану».

Хто має право на одноразову грошову допомогу:

батьки; один із подружжя, який не одружився вдруге; діти, які не досягли повноліття; утриманці загиблого (померлого) (дод. див. ст. 30, 31 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

Увага! Не мають права на ОГД громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь та особи, які постійно проживають на територіях цих країн, особи, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Куди звертатися?

Заява подається до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації заявника.

Бланк заяви міститься в додатку 1 Наказу Міністерства оборони України від 25.01. 2023 року №45, однак існує така практика, що заповнювати заяву потрібно в ТЦК та СП, а не у друкованому вигляді. Однак, щоб було простіше і швидше, для зразка можна заповнити заяву у друкованому вигляді вдома, якщо є складнощі, то краще вже заповнювати в ТЦК та СП з допомогою представника територіального центру. Існує також вимога, щоб така заява подавалася особисто. Щодо подання такої заяви через представника існують проблеми. Варто брати до уваги, що в кожному ТЦК та СП можуть трактувати законодавство по-різному, через що виникають певні складнощі, але за умови адекватної комунікації все вирішується.

Які документи, має надати особа до районного (міського) ТЦК СП для призначення та виплати одноразової допомоги (Додаток 2 до Порядку і умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану (пункт 3.1 розділу III)?

Заява про виплату ОГД (додаток 1); Документ, що посвідчує особу, передбачений частиною першою статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», для осіб без громадянства та іноземців – документ, що посвідчує їх особу (оригінал та завірена копія); Реєстраційний номер облікової картки платника податків (оригінал та завірена копія); Свідоцтво про смерть військовослужбовця (оригінал та завірена копія); Документ, що підтверджує родинні зв’язки з загиблим (померлим) військовослужбовцем: а) для дружини/чоловіка – свідоцтва про шлюб; б) для дитини – свідоцтво про народження дитини; в) для батьків – свідоцтво про народження загиблого (померлого); г) для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) – документ, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця) (оригінал та завірена копія); Згода на обробку персональних даних; Довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України/ повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (Надається отримувачем допомоги віком 16 років та більше) Свідоцтво про зміну імені – у разі зміни прізвища, імені, по батькові (оригінал та завірена копія); Рішення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування, – для законних представників неповнолітніх дітей загиблого (померлого); Відмова, заява, інший правочин, завірений відповідно до Закону України «Про нотаріат» або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (за наявності) (оригінал); Рішення суду, яке набрало законної сили та стосується призначення ОГД (за наявності) (оригінал та завірена копія); Інші документи щодо призначення та виплати ОГД (за наявності)

У разі необхідності замість свідоцтва про актовий запис може надаватися витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян, документ органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян, який підтверджує актовий запис в державному реєстрі або його відсутність.

Районний (міський) ТЦК та СП завіряє копії цих документів, тому краще брати копії без жодних підписів. Можете взяти копії у декількох екземплярах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На що звернути увагу?

Є перелік документів, які надає військова частина, а також тих, які готує ТЦК та СП, що в свою чергу займає певний час. Особливо складна комунікація з військовими частинами, бо документи надають об’єктивно довго, тому варто не хвилюватися та мати терпіння. Періодично можете самостійно або через представника звертатися до ТЦК та СП для зʼясування стану справ.

Перевірте правильність написання прізвищ, імен та по батькові в документах, бо якщо будуть помилки, то їх потрібно буде усувати, що може призвести до звернення до суду.

Якщо Вам відома додаткова інформація про інших осіб, які можуть претендувати на одноразову грошову допомогу, то її варто зазначити в заяві, а також надати документи, якщо вони є. Наприклад, якщо відомо, що батьки військовослужбовця померли, то краще до заяви надати свідоцтва про смерть. Це виключить витрату зайвого часу.

Якщо сім’я загиблої особи одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими актами законодавства, здійснюється одна з таких виплат за її вибором.

Військовий адвокат Дар’я Соларьова, спеціально для «Главкома»