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Байден відповів, чи можуть президенти США мати імунітет від судового переслідування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден відповів, чи можуть президенти США мати імунітет від судового переслідування
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден відповів на запитання щодо кримінальної відповідальності для президентів, навіть у контексті заяв Трампа

Президент США Джо Байден заявив, що не може придумати жодної причини, чому лідери держави повинні отримати абсолютний імунітет від судового переслідування. Про це повідомляє Bloomberg.

Перед від’їздом з Білого дому до Кемп-Девіда, Байден відповів на запитання журналіста щодо кримінальної відповідальності для президентів, навіть у контексті заяв Трампа, якому висунуто 91 звинувачення.

Зазначимо, що Верховний суд Сполучених Штатів у п'ятницю відмовився прискорити рішення у справі про імунітет Трампа. Зазначається, що це перешкодило зусиллям федеральних прокурорів розпочати судовий процес над експрезидентом за звинуваченнями, пов’язаними з його спробами скасувати результати виборів 2020 року.

Дональд Трамп стверджує, що він діяв у межах своїх службових обов’язків під час заворушень 6 січня 2021 року, під час яких його прихильники жорстоко увірвалися в Капітолій США, намагаючись перешкодити законодавцям підтвердити перемогу Байдена.

Тепер нижчий федеральний апеляційний суд розгляне позов про недоторканність, тобто судовий розгляд може перейти до суті пізніше.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) вивчає погрози, що надійшли на адресу суддів Верховного суду, які минулого тижня проголосували за виключення Дональда Трампа з президентських виборів 2024 року у Колорадо. 

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп у середу, 20 грудня, закликав Верховний суд США відхилити запит федеральних прокурорів щодо негайного перегляду його заяви про неможливість притягнення до кримінальної відповідальності за спробу скасувати свою поразку на виборах 2020 року. 

 
 

Теги: погрози імунітет президент прокурор Дональд Трамп

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