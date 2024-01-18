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ВККС визнала суддю Майдану Олену Ізовітову-Вакім невідповідною посаді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ВККС визнала суддю Майдану Олену Ізовітову-Вакім невідповідною посаді
Олена Ізовітова-Вакім ухвалила два рішення про заборону мирних зібрань під час Майдану в Харкові
фото: dejure.foundation

Вища рада правосуддя на підставі рішення ВККС має прийняти формальне рішення про звільнення Олени Ізовітової-Вакім

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) визнала невідповідною посаді суддю Майдану Олену Ізовітову-Вакім та відправили на звільнення. Вона донька Лідії Ізовітової, голови НААУ та Ради адвокатів, колишньої голови Вищої ради юстиції та соратниці Медведчука. Про це повідомив юрист та один з засновників українського аналітично-адвокаційного центру Dejure Михайло Жернаков.

«По-перше, це подальше очищення системи і ще один чіткий їй сигнал, що так більше не можна. Те, за що 10 років тому стояв Майдан, продовжує збуватися. По-друге, це свідчення того, що «розв'язати питання» в ВККС не виходить навіть у колись усесильної партнерки Медведчука Лідії Ізовітової, яка й досі одноосібно керує всією українською адвокатурою. Тектонічний зсув якщо що. По-третє, це яскравий приклад того, як вся ця проросійська суддівсько-адвокатська мафіозна структура втрачає мережу (це вже 13-та суддя, яку відправили на звільнення за неповні два місяці кваліфоцінювання). Від того, до речі, й посилені атаки на тих, хто займається судовою реформою і боротьбою з корупцією», – заявив він.

Як пояснив Жернаков, Вища рада правосуддя (ВРП) на підставі рішення ВККС має прийняти формальне рішення про звільнення Олени Ізовітової-Вакім.

«Другий – рішення ВККС і ВРП обов'язково оскаржуватимуть до Верховного Суду. А там таким як Ізовітова-Вакім уже не перший місяць стелять соломку. Нагадаю, до Великої Палати ВС, яка є другою і останньою інстанцією в цих справах, нещодавно відрядили цілих трьох недоброчесних суддів – не в останню чергу, щоб ті скасовували рішення ВРП і ВККС. Впевнений, вони складуть чудову компанію іншим членам ВП ВС, які разом з Князєвим замішані в справі про хабар у $2,7 млн», – зазначив юрист.

Нагадаємо, під час Євромайдану суддя Харківського окружного адмінсуду Олена Ізовітова-Вакім ухвалила два рішення про заборону мирних зібрань у Харкові. Спочатку суддя заборонила мирні акції з 26 до 29 листопада 2013, а вже наступного дня взагалі безстроково заборонила акції протестів.

Навіть попередня ВРП була змушена визнати, що суддя порушила норми процесуального права, коли розглядала ці справи (рішення від 27.04.2017), але ніяк її не покарала. А колегія попередньої ВККСУ визнала її такою, що відповідає посаді.

До слова, Національна асоціація адвокатури України – організація, яку з листопада 2012 року очолює Лідія Ізовітова, давня соратниця Віктора Медведчука, який в Україні обвинувачується у державній зраді. Лише ця установа видає свідоцтво адвоката, яке легко втратити, якщо не платити внески, не проходити платні курси та не набирати бали. Деякі адвокати, які пішли на фронт захищати Україну, все ж наважились на боротьбу з асоціацією-монополістом – у відповідь їх позбавили права займатися адвокатською діяльністю, про що вони розповіли «Главкому».

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Теги: Віктор Медведчук адвокат суддя Вища рада правосуддя

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