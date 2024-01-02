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Загинуло подружжя, влучання у недобудований храм: наслідки атаки РФ на Київщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинуло подружжя, влучання у недобудований храм: наслідки атаки РФ на Київщину
Уламки засобів ураження зруйнували і пошкодили приватні житлові будинки, багатоповерхівку та автомобілі мирних мешканців
фото: Офіс Генпрокурора

Попередньо постраждало шість осіб, у тому числі дитина

Сьогодні, 2 січня, російські загарбники атакували Київщину безпілотниками та ракетами. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

«Внаслідок ворожого обстрілу загинуло подружжя. Попередньо постраждало шість осіб, у тому числі дитина», – йдеться в повідомленні.

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Уламки засобів ураження зруйнували і пошкодили приватні житлові будинки, багатоповерхівку та автомобілі мирних мешканців у різних районах Київщини. «Також пошкоджено складські приміщення та електромережі. На місцях влучань осколків здійнялися пожежі», – зазначили в Прокуратурі.

Також окупанти поцілили ракетою в недобудований храм та капличку. 

У Запорізькій області російські окупанти обстріляли 25 населених пунктів.

У результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За словами глави ОВА, наразі відомо про 44 постраждалих, після атаки РФ по місту.

Читайте також: Масований удар Росії по Києву. Пошкоджено будинки, є загибла (оновлюється)
Теги: окупанти прокурор Київщина дитина

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