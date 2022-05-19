Зґвалтували однорічного хлопчика: Денісова повідомила про звірства рашистів на Харківщині

Омбудсменка розповіла про масові випадки зґвалтування неповнолітніх українок і українців рашистами на території Харківської області

Окупанти масово ґвалтували жителів Харківщини, від немовлят до літніх людей

Уповноважена Верховної Ради з прав людини розповіла про те, як рашисти звірствували на захоплених територіях Харківщини, зокрема, масово ґвалтували неповнолітніх. Про це Людмила Денісова написала на Facebook.

За останню добу офіс омбудсмена отримав 56 дзвінків з інформацією про сексуальні злочини рашистських вояків.

Денісова привела кілька прикладів російських звірств:

зґвалтування 9-річних трійнят на очах у матері (дівчатка мають важкі травми статевих органів);

групове зґвалтування до смерті 1-річного хлопчика;

зґвалтування дев’ятимісячної дитини свічкою;

сексуальне насилля над дворічною дівчинкою;

зґвалтування 67-річного та 78-річного чоловіків.

Лише за одну годину учора, 18 травня,, зазначила омбудсменка, із скаргами на пережите сексуальне насильство звернулося 10 осіб, з них 8 – неповнолітні. Серед жертв, зокрема, двоє десятилітніх хлопчиків.

«Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти геноциду українського народу», – заявила уповноважена з прав людини.

Нагадаємо, у всіх регіонах України, куди дійшли рашистські окупанти, були виявлені подібні випадки. Так, На Херсонщині окупанти зґвалтували вагітну дівчину та бабусю.

Особливо багато випадків сексуального насилля українська влада зафіксувала у Київській області, зокрема, в Ірпіні та Бучі. Рашисти ловили людей на вулиці, катували, ґвалтували, а потім убивали.