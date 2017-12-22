Мосійчук позивається до директора НАБУ: суд відкрив провадження

Мосійчук просить суд визнати протиправною бездіяльність Ситника

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука до директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Про це повідомила прес-служба суду. «Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Директора НАБУ Артема Ситника, яка полягає у невиданні наказу



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Нардеп Ігор Мосійчук судиться з Артемом Ситником

Мосійчук просить суд визнати протиправною бездіяльність Ситника

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука до директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Про це повідомила прес-служба суду.

«Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Директора НАБУ Артема Ситника, яка полягає у невиданні наказу щодо необхідності до початку досудового розслідування кримінальних правопорушень за ознаками, передбаченими статтями 366 та 368 Кримінальному кодексу України, попереднього встановлення Національним агентством з питань запобігання корупції фактів порушення антикорупційного законодавства у ході повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», - йдеться в повідомленні.

Також позивач просить суд, зобов’язати Ситника видати відповідний наказ.

Як повідомляв «Главком», Солом’янський районний суд Києва надав тимчасовий доступ НАБУ до вхідних та вихідних дзвінків, а також смс-повідомлень з мобільного номера дружини Мосійчука за період з 26 грудня 2016 до 1 січня 2018 року. Судова ухвала видана у рамках кримінального провадження за ст. 366-1, ст. 368-2 КК України («Декларування недостовірної інформації» і («Незаконне збагачення»).

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