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На Буковині батько випадково застрелив 13-річного сина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Буковині батько випадково застрелив 13-річного сина
Батько разом з двома синами перебував у лісі, де мав навчити хлопців стріляти з вогнепальної зброї
фото ілюстративне

Чоловік зарядив рушницю набоями та поставив собі на плече, однак зброя впала на землю та вистрілила

У Чернівецькій області від вогнепального поранення загинув 13-річний хлопчик. Розпочато розслідування. Про це повідомляє місцева обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства малолітньої дитини, вчиненого з необережності (ст. 119 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 9 липня цього року до медичного закладу у Вижницькому районі Чернівецької області місцевий житель доставив тіло свого 13-річного сина з вогнепальним пораненням. 

Зі слів чоловіка, він разом з двома синами перебував у лісі, де мав навчити хлопців стріляти з вогнепальної зброї. Він зарядив рушницю набоями та поставив собі на плече, однак зброя впала на землю та вистрілила. Куля влучила у старшого сина. Чоловік повіз дитину у лікарню, де лікарі констатували смерть хлопчика. 

Наразі слідчі та прокурори встановлюють всі обставини трагедії.

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві чоловік дві доби ґвалтував жінку, а потім порізав їй горло і вдарив ножем у живіт.

Теги: зброя вбивство Чернівецька область

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