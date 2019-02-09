На Донеччині чоловік обікрав церкву



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Зловмиснику загрожує до трьох років в'язниці Фото: Нацполіція

Крадія затримали, він зазнався, що планував перепродати церковні предмети

У місті Торецьк злодій проник до місцевого храму і викрав предмети церковного начиння.

Про це повідомляє Бахмутський відділ поліції в Донецькій області в п'ятницю, 8 лютого.

Про крадіжку повідомив настоятель храму. На місце злочину виїхала слідчо-оперативна група.

«Працівники поліції опитали всіх можливих свідків події і одночасно почали проводити комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на пошуки підозрюваного. Одночасно було посилено контроль на всіх вокзалах», - йдеться в повідомленні.

Через деякий час дільничними на автовокзалі був затриманий підозрюваний - 39-річний житель міста Залізне. Він розповів, що викрав церковний інвентар, який планував перепродати. Предмети церковного начиння вилучено.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею про крадіжку (ч.1 ст.185 КК України). Чоловікові загрожує до трьох років в'язниці.

До слова, під Києвом поліція затримала крадіїв, коли ті вантажили награбоване в автівку.