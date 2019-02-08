Під Києвом поліція затримала крадіїв, коли ті вантажили награбоване в автівку



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Поліцейські вилучили батареї опалення, телевізор, вироби з металу Фото: Нацполіція

Зловмисниками виявились троє чоловіків, жителі Києво-Святошинського району

У місті Васильків чоловіки вночі проникли до дачного будинку шляхом пошкодження вікна. Правоохоронці оперативно зреагували на повідомлення про крадіжку та прибули на місце події. Там вони затримали зловмисників, коли ті вантажили крадене майно в автомобіль. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

В якості речових доказів поліцейські вилучили: батареї опалення, телевізор, вироби з металу, рукавички та інші знаряддя злочину.

Автомобіль, на якому пересувались зловмисники, також вилучений і поміщений на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрані міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту. Наразі працівники поліції перевіряють групу зловмисників на причетність до вчинення інших майнових злочинів на території міста та району.

Слідство триває.