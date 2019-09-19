На Донеччині в суді невідомі побили прокурора і пошкодили його авто



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Напад стався в приміщенні Добропільського міськрайонного суду Донецької області

На Донеччині невідомі побили працівника Костянтинівської місцевої прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

«18 вересня, о 12:35, у коридорі першого поверху Добропільського міськрайонного суду Донецької області невідомі особи напали на 28-річного працівника Костянтинівської місцевої прокуратури та нанесли йому удари кулаками в область живота», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що крім того, зловмисниками пошкоджено два колеса автомобіля марки Ssang Yong Rexton, який належить потерпілому.

«Під процесуальним керівництвом Костянтинівської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування за фактами умисного заподіяння працівнику прокуратури тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, а також пошкодження належного йому майна», - заявили у відомстві.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 345 та ч. 1 ст. 347 КК України.

Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх причетних до скоєння злочину осіб.