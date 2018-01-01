На Донеччині затримали стрільця банди «Оплот»

Протягом 2017 року чоловік проходив службу в російській терористичній організації «Оплот» на посаді стрільця

Прикордонники схопили чоловіка, що протягом 2017 року проходив «службу» у підрозділі незаконних бандформувань «Оплоту». [READ_MORE] Про це повідомляє Держприкордонслужба на сторінці у Facebook. Правоохоронці зазначають, що затриманий - чоловік 1991 року народження, який проживав у Волноваському районі Донецької