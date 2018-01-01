На Донеччині затримали стрільця банди «Оплот»
- Сьогодні, 16:21
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Протягом 2017 року чоловік проходив службу в російській терористичній організації «Оплот» на посаді стрільця
Прикордонники схопили чоловіка, що протягом 2017 року проходив «службу» у підрозділі незаконних бандформувань «Оплоту».
Про це повідомляє Держприкордонслужба на сторінці у Facebook.
Правоохоронці зазначають, що затриманий - чоловік 1991 року народження, який проживав у Волноваському районі Донецької області. Протягом 2017 року він проходив службу в російській терористичній організації «Оплот» на посаді стрільця. Зокрема, молодик перебував на одному з блокпостів на околиці Докучаєвська та здійснював злочинну діяльність проти України.
Наразі затриманого передано представникам Національної поліції.
Напередодні прикордонники затримали українку, яка була учасницею «Оплоту».