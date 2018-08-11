На Харківщині виявили гранату, що лежала біля будинку



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Гранату виявили поліцейські

Поліцейські вилучили боєприпас

Працівники сектору реагування патрульної поліції Чугуївського відділу поліції на Харківщини виявили боєприпас біля житлового будинку. Про це інформує поліція Харківщини.

Вночі наряд поліції виїхав за викликом на сімейну сварку. Під час роботи на місці події поліцейські помітили біля будинку гранату РГД-5, присипану піском. 35-річний мешканець Чугуївського району пояснив правоохоронцям, що знайшов боєприпас у лісі, приніс додому та сховав біля будинку без певної мети.

Речовий доказ вилучено та направлено на дослідження. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, 1 серпня в Києві на вулиці Нижній Вал перехожі виявили гранату.