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На Хмельниччині затримано 19-річного агента РФ, який підпалив авто військових (фото)

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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На Хмельниччині затримано 19-річного агента РФ, який підпалив авто військових (фото)
Мішенню зловмисник обрав автомобіль Opel, який мав ознаки належності до Збройних Сил України
фото: Управління СБ України у Хмельницькій області

Правоохоронці встановили, що він погодився на так званий «швидкий підробіток»

На Хмельниччині співробітники СБУ спільно з Нацполіцією та органами Прокуратури України викрили ще одного фігуранта, причетного до підпалів, виконаних на замовлення російських спецслужб у Шепетівці, пише «Главком».

За даними слідства, до злочину причетний 19-річний місцевий житель. Правоохоронці встановили, що він погодився на так званий «швидкий підробіток» від ворожих кураторів та отримав завдання підпалити автомобіль Сил оборони України.

19-річний юнак отримав підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу
19-річний юнак отримав підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу
фото: Управління СБ України у Хмельницькій області

«Зловмисник обрав «ціллю» автомобіль марки Opel з ознаками належності до Збройних Сил України. Вночі він прийшов до місця стоянки вказаного авто, вилив легкозаймисту речовину на лобове скло та підпалив. Пересвідчившись, що автомобіль зайнявся, підпалювач втік», – повідомили у СБУ.

Оперативники затримали підозрюваного. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Також обрано запобіжний захід.

Раніше Служба безпеки України зірвала ще одну спробу російських окупантів здійснити терористичний акт у столиці. За результатами дій на випередження затримано двох агенток РФ, які готували замах на військового Збройних Сил України. 

Як повідомляв «Главком», агентки Росії планували підірвати українського військовослужбовця у його автомобілі біля пішохідної зони Майдану Незалежності.

Теги: Хмельниччина теракт

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