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Схрон на цвинтарі та 6 кг вибухівки: затримано агенток РФ, які готували теракт у центрі Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Схрон на цвинтарі та 6 кг вибухівки: затримано агенток РФ, які готували теракт у центрі Києва
Зловмисницям загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Служба безпеки України

Агентки Росії планували підірвати українського військовослужбовця у його автомобілі біля пішохідної зони Майдану Незалежності

Служба безпеки України зірвала ще одну спробу російських окупантів здійснити терористичний акт у столиці. За результатами дій на випередження затримано двох агенток РФ, які готували замах на військового Збройних Сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

За даними слідства, агентки Росії планували підірвати українського військовослужбовця у його автомобілі, який знаходився біля пішохідної зони Майдану Незалежності. Для цього одна з фігуранток мала закласти під авто саморобний вибуховий пристрій для подальшого дистанційного підриву.

Зловмисниці перебувають під вартою без права внесення застави
Зловмисниці перебувають під вартою без права внесення застави
фото: СБУ

Зазначається, що у такий спосіб ворог сподівався не тільки ліквідувати військовослужбовця, але й спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних.

Ще до спроби закласти вибухівку співробітники СБУ виявили встановлений на автомобілі військового GPS-трекер. Це дозволило завчасно викрити задум окупантів та затримати обох агенток.

Повідомляється, що одну з агенток затримали «на гарячому», коли вона прийшла забирати зі схрону саморобну бомбу, другу – за місцем проживання, де виявили майже 6 кг вибухових речовин.

Як з’ясувало розслідування, обидві затримані діяли порізну. Ворог завербував їх через їхніх знайомих з РФ, що співпрацюють з російськими спецслужбістами.

Речові докази, вилучені у під час операції
Речові докази, вилучені у під час операції
фото: СБУ
Схрон на цвинтарі та 6 кг вибухівки: затримано агенток РФ, які готували теракт у центрі Києва фото 1
фото: СБУ

Повідомляється, що одна з агенток – безробітна мешканка Сумщини, яка за обіцянку «легких заробітків» прибула до Києва, поселилася у готелі та виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП) за відеоінструкцією від куратора з Росії.

Готову бомбу жінка заклала у схрон на одному із столичних кладовищ. Для конспірації по дорозі на цвинтар вона «замаскувалась» під літню жінку в хустці з квітами.

Забрати СВП із тайника і закріпити його з GPS-трекером під авто військового доручили іншій агентці. Нею виявилась завербована ворогом колишня власниця кондитерського магазину у Севастополі. Коли її бізнес не вдався, російські спецслужбісти запропонували витягнути її з боргів в обмін на співпрацю.

Одна із затриманих агенток народилася у Дніпрі
Одна із затриманих агенток народилася у Дніпрі
фото: СБУ

За вказівками росіян жінка прибула до Києва, де спочатку шпигувала за українським захисником, щоб встановити його місця перебування та маршрути руху для вчинення теракту. Під час обшуків у неї вилучено перуку, яку вона планувала натягнути під час мінування автівки військового.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання вибухового пристрою);
  • ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою).

Зловмисниці перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим у взаємодії з ДКР СБУ за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція запобігли резонансному теракту в Києві. За результатами дій на випередження затримано двох агентів ФСБ РФ, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва. Як з’ясувало розслідування, фігуранти заклали саморобний запальний пристрій, який мав спричинити загоряння та вибух генераторної установки біля адмінкорпусу. Активувати механізм вони планували дистанційно, перебуваючи в дорозі у напрямку білорусі, через яку хотіли втекти до РФ.

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Теги: росія теракт СБУ Київ

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