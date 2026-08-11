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СБУ повідомила про підозру російському генералу, який керував ударами по енергетиці України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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СБУ повідомила про підозру російському генералу, який керував ударами по енергетиці України
Російський генерал особисто командував повітряними атаками та віддавав накази
фото: СБУ

Оскільки російський генерал перебуває на території РФ, тривають заходи для його притягнення до відповідальності.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генерал-майору РФ Олександру Новікову, якого слідство вважає причетним до організації масованих ударів по енергетичних об’єктах та газотранспортній системі України навесні 2024 року, пише «Главком».

За даними СБУ, Новіков є начальником управління будівництва та розвитку систем безпілотних літальних апаратів Генерального штабу Збройних сил РФ.

Слідчі встановили, що у березні-квітні 2024 року він організував серію атак дронами типу «Герань-2» – російською копією Shahed-136 – по критичній інфраструктурі Київської, Дніпропетровської та Львівської областей.

За матеріалами справи, російський генерал особисто командував повітряними атаками та віддавав накази заступнику командира 15-ї окремої берегової ракетної бригади РФ. Підрозділи цієї бригади здійснювали запуски безпілотників по українських електростанціях та об’єктах газотранспортної системи.

У СБУ зазначають, що таким чином російські військові намагалися знеструмити українські міста та порушити газопостачання житлових і соціальних об’єктів одразу у трьох регіонах.

На підставі зібраних доказів Новікову заочно оголосили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Оскільки російський генерал перебуває на території РФ, тривають заходи для його притягнення до відповідальності. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Раніше Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу, який причетний до катувань цивільних у селищі Ягідне Чернігівської області під час окупації у 2022 році.

Теги: СБУ

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