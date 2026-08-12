На Прикарпатті чоловік ледь не вбив власного сина через межі городу

Після конфлікту 39-річного чоловіка госпіталізували у тяжкому стані, а його батька взяли під варту

На Прикарпатті 67-річного чоловіка підозрюють у замаху на вбивство власного сина через давній земельний конфлікт. За даними слідства, він вистрілив у 39-річного чоловіка з рушниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Інцидент стався 10 серпня близько 18:00 у селі Космач Косівського району. Як встановили правоохоронці, між батьком і сином тривалий час точилася суперечка щодо меж земельної ділянки. За версією слідства, батько побачив, як син косить траву на спірній території, взяв рушницю та пішов з'ясовувати з ним стосунки.

Він дорікав синові, що той нібито самовільно зайняв частину його землі, та намагався прогнати його з городу. Словесна суперечка переросла у штовханину. Під час конфлікту чоловік спочатку вистрілив у землю. Син підбіг до батька, повалив його на землю, після чого почав відходити. Коли він відійшов на кілька десятків метрів, батько прицільно вистрілив у нього з рушниці.

39-річний чоловік дістав множинні вогнепально-дробові поранення рук і грудної клітки, проникаюче поранення передньої черевної стінки та відкриті вогнепальні переломи кистей. Його госпіталізували до Косівської центральної районної лікарні. Медики оцінюють стан потерпілого як тяжкий.

Після стрілянини підозрюваний сховав рушницю та намагався переконати правоохоронців, що стріляв із пневматичної зброї. Під час обшуку службовий собака допоміг знайти заховану гладкоствольну рушницю. Також правоохоронці виявили три гільзи, два набої 16-го калібру та інші речові докази. Зброю і боєприпаси направили на балістичну експертизу. Чоловіка затримали.

11 серпня прокурори повідомили йому про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство. Косівський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині правоохоронці затримали 24-річного водія, який влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду під час втечі від поліції, а під час затримання зізнався у вбивстві матері. У квартирі за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили тіло жінки з ножовими пораненнями.