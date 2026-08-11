ДБР почало розслідування через падіння МіГ-29 на Одещині

Слідчо-оперативна група ДБР одразу виїхала на місце падіння та працювала там упродовж ночі

Слідчі перевірять дотримання правил підготовки до польоту, його виконання та експлуатації винищувача

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом падіння винищувача МіГ-29 ЗСУ, яке сталося ввечері 10 серпня у Березівському районі Одеської області, пише «Главком».

За попередньою інформацією, літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Під час операції виникла нештатна ситуація – винищувач загорівся, а пілот втратив керування. Він встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує.

Слідчо-оперативна група ДБР одразу виїхала на місце падіння та працювала там упродовж ночі. Правоохоронці оглянули територію, вилучають і фіксують уламки літака, а також опитують свідків та військовослужбовців.

фото: ДБР

Наразі тривають пошуки бортового реєстратора – «чорної скриньки». У ДБР зазначили, що його дані матимуть важливе значення для встановлення обставин останніх хвилин польоту. Після отримання та аналізу інформації слідство зможе визначити попередні версії причин авіаційної події.

Також слідчі перевірять дотримання правил підготовки до польоту, його виконання та експлуатації винищувача.

Провадження відкрили за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

фото: ДБР

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, увечері 10 серпня під час виконання бойового завдання було втрачено винищувач МіГ-29.