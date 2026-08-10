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Глава Антикорупційної прокуратури пояснив, хто блокує розслідування щодо збагачення нардепа Железняка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Глава Антикорупційної прокуратури пояснив, хто блокує розслідування щодо збагачення нардепа Железняка
Клименко відповів на запитання ЗМІ про можливе розслідування щодо народного депутата Ярослава Железняка та його дружини
фото: «Уніан»

Клименко зазначив, що НАБУ реагує на журналістські розслідування стосовно можливого незаконного збагачення народних депутатів

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що НАБУ не має можливості самостійно розпочати кримінальне провадження щодо чинного народного депутата. За його словами, бюро має звернутися до генерального прокурора з проханням внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Ми не можемо почати розслідування стосовно народного депутата. Ми це ініціюємо зазвичай до генерального прокурора і вже потім отримуємо відповідь: почали вони розслідування чи не почали», – так відповів Клименко на запитання ЗМІ про можливе розслідування щодо народного депутата Ярослава Железняка та його дружини щодо можливого незаконного збагачення.

Керівник САП пояснив: якщо генеральний прокурор розпочинає відповідне провадження, його можуть передати детективам НАБУ для проведення досудового розслідування.

Клименко також зазначив, що НАБУ реагує на журналістські розслідування стосовно можливого незаконного збагачення народних депутатів. Бюро звертається до генерального прокурора з проханням внести відповідні відомості до ЄРДР.

«Ми в більшості з них реагуємо, тобто направляємо відповідний лист до генерального прокурора і просимо внести для того, щоб перевірити або спростувати цей факт», – пояснив керівник САП.

Водночас Клименко заявив, що в окремих випадках НАБУ отримує відмову у початку розслідування. Разом із тим, за словами Клименка, детективи та прокурори іноді вважають, що підстав для початку провадження достатньо.

«Якби в нас були такі можливості, ми розпочинали би більшу кількість кримінальних проваджень стосовно народних депутатів», – додав Клименко.

Нагадаємо, медіа повідомляли, що у серпні 2023 року народний депутат Ярослав Железняк разом із дружиною, депутаткою Ольгою Коваль поселилися в квартирі в центрі Києва, вартість якої становить близько 12 млн грн. Ця квартира площею 134 кв. м розташована на Печерську і записана на Володимира Коваля – тестя Железняка та батька Коваль. Вартість квартири перевищує річний дохід нардепа та його дружини.

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Теги: Олександр Клименко САП Ярослав Железняк

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