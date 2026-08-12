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Вбив на тротуарі двох людей. Суд відправив винуватця ДТП у Хмельницькому до божевільні

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Вбив на тротуарі двох людей. Суд відправив винуватця ДТП у Хмельницькому до божевільні
З 18 травня підозрюваний Олег Гриб перебуває під вартою без можливості внесення застави
фото: glavcom.ua

20-річному підозрюваному студенту Олегу Грибу загрожує тюремний термін – до десяти років

У Хмельницькому суд тимчасово відправив 20-річного підозрюваного Олега Гриба до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, у медичному закладі підозрюваний, який вчинив смертельну аварію, повинен пройти комплексну стаціонарну судово-психолого-психіатричну експертизу. У психіатричної лікарні Олег Гриб перебуватиме до 8 вересня.

При цьому, як з’ясувалося, щодо підозрюваного вже проведено амбулаторну судово-психіатричну експертизу. Згідно з її висновків, Гриб потребує направлення на стаціонарну судово-психіатричну експертизу. Крім того, у судових ухвалах є згадка про діагноз підозрюваного – епілепсія. Суд дозволив слідству вилучити оригінали медичної документації у лікувально-медичному центрі Хмельницького, де Олег Гриб проходив лікування.

10 серпня суд на шість місяців продовжив досудове розслідування у справі Олега Гриба. В ухвалі зазначено, що слідство планує змінити раніше повідомлену підозру. Наразі санкція ч.3 статті 286 Кримінального кодексу, за якою оголошено підозру водію, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від пʼяти до десяти років.

Зауважимо, що підозрюваний родом з Хмельницького, навчається у Вінницькому національному медичному університеті імені Миколи Пирогова на третьому курсі.

Як повідомляв «Главком», 18 травня 2026 року суд відправив у СІЗО водію Олега Гриба, який збив на смерть двох людей у Хмельницькому. Під час судового засідання хлопець повідомив, що перед зіткненням з електроопорою та збиттям двох пішоходів, йому стало зле і він пригальмував. Уточнив, що хворіє на епілепсію. При цьому на запитання судді, чи має він групу інвалідності, відповів, що ні. 

З того часу підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 16 травня моторошна дорожньо-транспортна пригода трапилася у центрі Хмельницького. Поблизу торгового центру «Оазис» автівка BMW виїхала на тротуар, збила двох людей та врізалася у стовп. Від отриманих травм померли пішоходи 21-річна Єлизавета Бучинська та 24-річний Дмитро Червяков.

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Теги: Хмельницький війна смерть ДТП лікарня пішохід

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