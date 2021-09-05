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    На кордоні з Польщею в українця виявили велику партію контрабандних ґаджетів

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    Сума знахідки може сягнути 17,5 млн грн - На кордоні з Польщею в українця виявили велику партію контрабандних ґаджетів

    Сума знахідки може сягнути 17,5 млн грн

    Фото західного регіонального Управління Держприкордонслужби

    Серед виявленого – 775 телефонів IPhone різних моделей нових і тих, що були в ужитку

    На кордоні з Польщею у пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили понад 2,3 тис. контрабандних ґаджетів Apple. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

    Зазначається, що українець їхав через пункт пропуску «Шегині» мікроавтобусом Мерседес. Під час проходження контролю прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд цього авта.

    У багажному відділені транспортного засобу під уживаними запчастинами правоохоронці виявили заховану продукцію iPhone.

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    На кордоні з Польщею в українця виявили велику партію контрабандних ґаджетів
    На кордоні з Польщею в українця виявили велику партію контрабандних ґаджетів
    На кордоні з Польщею в українця виявили велику партію контрабандних ґаджетів
    На кордоні з Польщею в українця виявили велику партію контрабандних ґаджетів
    На кордоні з Польщею в українця виявили велику партію контрабандних ґаджетів
    На кордоні з Польщею в українця виявили велику партію контрабандних ґаджетів
    На кордоні з Польщею в українця виявили велику партію контрабандних ґаджетів
    На кордоні з Польщею в українця виявили велику партію контрабандних ґаджетів
    На кордоні з Польщею в українця виявили велику партію контрабандних ґаджетів
    Фото західного регіонального Управління Держприкордонслужби

    Серед виявленого – 775 телефонів різних моделей нових і тих, що були в ужитку, 1,3 тис. навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.

    Загальна кількість нової техніки становила понад 1,7 тис. шт., уживаної – близько 600 одиниць.

    Знахідки, сума оцінки яких може сягнути 17,5 млн грн, прикордонники вставленим порядком передали працівникам митниці.

    Нагадаємо, 16 серпня служба безпеки України запобігла контрабанді ще однієї оптової партії наркотиків з Латинської Америки до Євросоюзу. Вилучено майже 60 кг кокаїну на суму $10 млн за цінами «чорного ринку».

    Теги: прикордонники кримінал контрабанда Львівщина Apple
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    На кордоні з Польщею в українця виявили велику партію контрабандних ґаджетів