На кордоні з Польщею в українця виявили велику партію контрабандних ґаджетів

Серед виявленого – 775 телефонів IPhone різних моделей нових і тих, що були в ужитку

На кордоні з Польщею у пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили понад 2,3 тис. контрабандних ґаджетів Apple. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що українець їхав через пункт пропуску «Шегині» мікроавтобусом Мерседес. Під час проходження контролю прикордонники спільно з працівниками митниці ініціювали поглиблений огляд цього авта.

У багажному відділені транспортного засобу під уживаними запчастинами правоохоронці виявили заховану продукцію iPhone.

Серед виявленого – 775 телефонів різних моделей нових і тих, що були в ужитку, 1,3 тис. навушників, 10 дисплеїв, 134 планшети, 73 ноутбуки та 40 ручок.

Загальна кількість нової техніки становила понад 1,7 тис. шт., уживаної – близько 600 одиниць.

Знахідки, сума оцінки яких може сягнути 17,5 млн грн, прикордонники вставленим порядком передали працівникам митниці.

Нагадаємо, 16 серпня служба безпеки України запобігла контрабанді ще однієї оптової партії наркотиків з Латинської Америки до Євросоюзу. Вилучено майже 60 кг кокаїну на суму $10 млн за цінами «чорного ринку».