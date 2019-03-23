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    Кримінал

    На Львівщині 78-річний вчитель побив учня

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    На Львівщині 78-річний вчитель побив учня

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження

    У Мостиськах Мостиського району Львівської області поліцейські з’ясовують обставини заподіяння школяреві тілесних ушкоджень. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Львівської області.

    За його даними, 22 березня, у Мостиське відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у лікарню доправили 11-річного місцевого хлопчика, учня п’ятого класу однієї з шкіл міста Мостиська, у якого було діагностовано: «Забій передньої черевної стінки».

    Поліцейські попередньо встановили, що тілесні ушкодження школяру заподіяв вчитель математики, 78-річний місцевий мешканець, під час перерви.

    Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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