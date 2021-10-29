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    У Броварах чадним газом отруїлася ціла родина

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    У квартирі не вижив навіть домашній улюбленець &ndash; кіт - У Броварах чадним газом отруїлася ціла родина
    У квартирі не вижив навіть домашній улюбленець – кіт
    Фото: «Київ оперативний»

    Три людини стали жертвами отруєння

    У Броварах родина з трьох осіб отруїлася чадним газом. Про це повідомили у Telegram-каналі «Київ оперативний».

    До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що не може додзвонитися родичам. Поліція та рятувальники терміново виїхали на місце події і виявили в квартирі трьох загиблих.

    «Загинула вся родина, не вцілів навіть киць. Від картини, яку побачила поліція у цій оселі в Броварах, холоне кров. Господар в коридорі, його дружина у спальні, 26-річна донька у ванній кімнаті і моторошна тиша…», – прокоментували в повідомленні.

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    Чадний газ – така за попередньою версією причина отруєння родини. Всіх мешканців будинку терміново евакуювали та викликали фахівців газової служби.

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    Теги: Київ газ отруєння рятувальники поліція
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    У Броварах чадним газом отруїлася ціла родина